Российские суверенные евробонды в среду продолжили дешеветь, падение котировок продолжается уже больше недели, впрочем, потери все же были незначительные. Хотя доходность UST10 продолжила снижаться (уже 1,60%), российские бумаги все же были в минусе из-за падения спроса на рисковые активы. Также давление на российские бумаги оказывали цены на нефть, которые упали до 57,5 долл./барр. Однако стоит отметить, что евробонды некоторых других стран ЕМ все же были в небольшом плюсе. Котировки российских выпусков по итогам дня снизились на 0,1–0,3 п.п. Хуже других смотрелся RUSSIA’26 (YTM 3,2%) – минус 0,4 п.п., при этом его спред к RUSSIA’23 (YTM 2,4%) вновь начал стремительно расти и достиг 85 б.п., что является максимумом за три года (средний уровень за последний год – 60 б.п.). Таким образом, наклон кривой на этом участке сейчас чересчур высокий, и спред между бумагами вполне может сузиться. Пятилетний CDS-спред РФ вчера вырос до 90 б.п.

Корпоративные евробонды вчера также дешевели. Большинство корпоративных бумаг вчера также были в минусе, а потери были незначительными. В нефтегазовом секторе стоит выделить длинные выпуски Газпрома и ЛУКОЙЛа, но и они подешевели всего на 0,2–0,3 п.п. Евробонды госбанков в основном были стабильны. В металлургическом секторе практически все бумаги подешевели примерно на 0,1 п.п., такие же результаты наблюдались в транспортном секторе. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 утром почти не меняется, цены на нефть тоже стабильны. Азиатские рынки – в минусе, но фьючерсы на американские индексы растут.