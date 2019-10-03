Несмотря на очередной раунд пошлин в мировой торговле (на этот раз со стороны США против ЕС), валюты развивающихся рынков чувствуют себя в четверг достаточно комфортно. Так, к началу второй половины дня рубль укреплялся к доллару на 0,2%, южноафриканский рэнд — на 0,8%, индийская рупия и мексиканское песо — на 0,3% каждый. Большинство других валют EM также демонстрировали положительную динамику. Ослабление доллара связано с тем, что американская валюта по-прежнему остается под давлением негативной макростатистики из США. В частности, инвесторы продолжают отыгрывать слабые данные по деловой активности в производственном секторе и рынку труда в США. В свою очередь, чуть более сдержанное укрепление рубля по сравнению с валютами-аналогами на рынках EM, по всей видимости, является результатом падающих котировок нефти, обновивших в утренние часы минимум с 9-го августа (по марке Brent).

Не исключено, что уже в ближайшие часы американская валюта постепенно выправит свое положение на глобальных рынках за счет укрепления в паре с единой европейской валютой после порции дневной статистики из еврозоны, не оправдавшей ожидания участников рынка. Однако итоги дня, по всей видимости, будут зависеть от данных по деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) США от ISM, которые выйдут уже ближе к окончанию рабочего дня.

На российском межбанковском рынке рублевые ставки за последние дни несколько подросли, так как Банк России заметно увеличивал объем абсорбирования ликвидности через депозитные операции. Однако в целом индикативная ставка MosPrime o/n остается достаточно близко к ключевой ставке ЦБ, и с учетом того, что регулятор решил пока больше не проводить дополнительных операций «тонкой настройки», можно ожидать коррекции ставки до конца недели.