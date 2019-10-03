Фондовые индексы США завершили сессию 2 октября в минусе. Данные ADP по снижению числа новых рабочих мест усилили опасения инвесторов по поводу негативного влияния торговой войны с Китаем на экономику. S&P500 по итогам дня опустился на 1,79%, до 2888 пунктов. Снижение продемонстрировали все входящие в индекс сектора. Циклические отрасли энергетики и финансов потеряли более 2%. Доллар США на этом фоне ослаб по отношению к крупнейшим мировым валютам.

Мировые фондовые площадки остаются под давлением разочаровывающей американской статистики, но показали небольшой отскок после мощного падения. Слабость крупнейшей экономики в мире создает риски дальнейшего замедления глобального ВВП. Последние макроданные поколебали веру инвесторов в то, что экономика Штатов способна противостоять последствиям торговых войн, от которых уже страдают другие страны. Без сильной американской экономики ждать восстановления роста мировой экономики не приходится, что нагнетает пессимизм на фондовых рынках. К тому же сохраняется угроза глобальных торговых войн. Администрация Трампа может с 18 октября ввести тарифы на импорт из Евросоюза объемом $7,5 млрд после решения ВТО признать незаконными субсидии ЕС в отношении Airbus.

Азиатские индексы на этом фоне торгуются преимущественно в минусе. Японский Nikkei теряет более 2%, правда, гонконгский Hang Seng демонстрирует слабый рост. Шанхайская фондовая биржа закрыта с 1-7 октября в честь празднования 70-летия КНР. Европейские площадки прибавляют 0,4%, несмотря на невпечатляющие данные по индексу деловой активности: PMI в секторе услуг еврозоны за сентябрь снизился до 51,6, композитный индекс упал до 50,1.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась ниже 1,60%. Золото восстанавливается и тестирует отметку в $1500 за унцию. Нефть марки Brent котируется ниже $59 за баррель. Таким образом, аппетит к риску остается слабым. По нашим расчетам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 может предпринять попытку отскока вверх после двух дней падения, но шансов, что отскок продолжится полноценным ростом, немного. Вероятнее всего, сегодня индекс останется ниже 2900 пунктов.

Из макроэкономической статистики, за которой инвесторы пристально следят на этой неделе, сегодня стоит обратить внимание на данные по числу первичных заявок на пособие по безработице и индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг за сентябрь. Ожидается небольшое увеличение числа обращений за пособием на фоне забастовки в GM, эффект от которой будет более полно отражен в отчете по рынку труда, выходящем в эту пятницу, 4 октября. Сервисный PMI от ISM, по прогнозу, опустится с 56,4 до 55, но это значение по-прежнему достаточно высоко. Если же снижение индекса деловой активности окажется более глубоким, опасения по поводу приближающейся рецессии, скорее всего, усилятся, поскольку предприятия сферы услуг обеспечивают основную долю занятости в США.

Из корпоративных результатов сегодня стоит обратить внимание на отчеты Pepsi (до открытия рынка) и ретейлера Costco (после закрытия). Pepsi ждет снижения EPS на 5%. Рост выручки не компенсирует повышения расходов, что приводит к снижению прибыльности. Отчет Costco может рассказать о тенденциях на рынке потребления. Costco рассчитывает на увеличение EPS почти на 8%, благодаря успешным действиям по повышению лояльности клиентов. Однако открытым остается вопрос негативного влияния импортных тарифов на бизнес Costco.

Техническая картина выглядит негативно. S&P500 опустился ниже 100-дневной средней, как будто и не заметив ее. Падение проходило при торговых объемах выше среднего, что усиливает его значимость. Индикатор RSI находится выше значений, сигнализирующих о перепроданности. Следовательно, риски продолжения негативной динамики высоки. Вероятно, следующей важной поддержкой для индекса широкого рынка станет 200-дневная средняя в районе 2837 пунктов.