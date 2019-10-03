Вчера на рынке золота сохранялась высокая внутридневная волатильность. В течение дня унция желтого металла поднималась в цене почти на $30, с утреннего минимума $1 475 до $1 504, а по итогам дня подорожала на 1,4%.

Причиной этому стали и слабая макростатистика из США и политические риски. Вчера ISM опубликовал индекс деловой активности в Нью-Йорке (снижение до 42,8 против 50,3 в августе, что является минимальным значением за 40 месяцев), а ADP — данные по занятости вне сельского хозяйства США (рост числа занятых на 135 тыс. при консенсус-прогнозе 140 тыс.). Эта статистика усилила негатив, связанный с публикацией слабых данных из США в течение этой недели, и укрепила ожидания, что в конце октября Федрезерв понизит ставку. Если в понедельник вероятность снижения на 25 б. п. оценивалась участниками рынка в 40%, то сегодня утром — уже в 75%, то есть налицо радикальное изменение настроений.

Тем временем политические риски остаются высокими. Вчера стало известно, что США намерены 15 октября ввести импортные пошлины на продукцию из ЕС общей стоимостью $7,5 млрд, при этом основная часть пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Пошлины на воздушные суда из ЕС могут составить 10%, на другую сельскохозяйственную и промышленную продукцию — 25%. Дата введения пошлин — 15 октября — совпадает с датой пересмотра импортных пошлин на китайскую продукцию.

Тревожная ситуация сохраняется и в Великобритании. Индекс FTSE 100 по итогам дня упал на 3,2%, после того как стало известно о планах премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента с 8 по 14 октября, при этом главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о прогрессе в переговорах после новых предложений Бориса Джонсона. Таким образом, сохраняется высокая вероятность выхода из ЕС до 31 октября.

Сегодня в течение дня ожидается выход PMI за сентябрь для США и многих стран ЕС, а также данных по заявкам на пособие по безработице и по заказам на товары длительного пользования в США. Если ключевые показатели будут ниже консенсус-оценок, мы не исключаем, что цены на золото могут приблизиться к отметке $1 515 за унцию.