Теперь уже очевидно, что вся европейская экономика стоит на грани рецессии.

Сегодня в европейских странах вышли финальные индексы активности в секторе услуг за сентябрь. Индексы PMI снизились везде, кроме Италии. Немецкий PMI упал сразу на 3.4 пункта – до 51.4. Теперь уже вся экономика Германии ушла в зону рецессии, композитный индекс PMI опустился с 51.7 до 48.5 пункта. В еврозоне общий показатель оказался чуть выше 50 пунктов, «зацепился» за 50.1. Композитные индексы продемонстрировали новые минимальные значения: в Испании минимум за 2 месяца; в Ирландии минимум 78 месяцев; во Франции – за 5 месяцев; в Германии минимум за 83 месяца.

Такие данные – это приговор экономике еврозоны. Многие экономисты сейчас уже говорят о том, что в 4 квартале в лучшем случае темпы роста ВВП Еврозоны будут 0.1%. Нерадужные перспективы неизбежно приведут к дополнительному стимулированию со стороны Европейского ЦБ, даже несмотря на то, что на последнем заседании он уже снизил ставку и объявил о новой программе количественного смягчения. Меньше будет аргументов и у оппозиции внутри центробанка еврозоны во главе с Й.Вайдманом, который буквально вчера снова выразил свое несогласие с масштабным стимулированием. Мандат ЕЦБ непосредственно связан с таргетированием инфляции, сейчас инфляция глубоко ниже целевого значения в 2%, по данным за сентябрь индекс CPI в год к году вырос всего на 0.9%, а цены производителей вообще ушли до минус 0.8%.

Главный вопрос – каким будет это новое стимулирование, поможет ли оно экономике еврозоны? Вот по этому поводу есть большие сомнения, сомнения в способности нынешних европейских властей справиться с надвигающимися вызовами.