Теханализ DowJones и S&P: хоронить и ждать восходящих трендов 2009 года рано
Несмотря на длинную историю индексов DowJones и S&P, всё, что нам сейчас нужно знать об их технической картинке, есть в истории с 2007 года. Более раннюю историю пока можно игнорировать.
Если к пробитым нисходящим трендам 2007-2009 годов построить уровни коррекции по Фибоначчи, мы получим текущие и будущие уровни сопротивления. Также они обозначат текущие поддержки. В первые дни октября в качестве главных поддержек выступали самые близкие к котировкам восходящие тренды 2009 года (для DowJones это примерно 20400 пунктов, для S&P — примерно 2420 пунктов). Но за последние сессии они были жестоко пробиты, и теперь получили статус сопротивлений.
Тем не менее, пока нисходящих трендов, которых все так ждут, на американских индексах в формате месячного графика не просматривается.
Но есть «расширяющиеся формации» конца 2017-начала 2018 года, предупреждающая о грядущей волатильности.
Сейчас кажется, что индексы DowJones и S&P выбрали уже дорожку к восходящим трендам 2009 года — 20540 и 2450 пунктов соответственно. Но рисовать сценарии глубокой коррекции из-за «расширяющейся формации» еще рано, она может преподнести неприятные сюрпризы «медведям». Дайте октябрю закрыться под новыми сопротивлениями!
Инвестору на российской бирже и в американские активы
Корреляция между нашими котировками и американскими индексами скромная. Мы смотрим американские индексы не для того, чтобы понять, как будут вести себя наши, а чтобы понять, где сейчас мировые деньги. То есть – интерес широкого круга инвесторов!
Как говорилось ранее, «расширяющиеся формации» на американских индексах предупреждают о грядущей повышенной волатильности.
Есть ли шанс, что в случае её прихода за океан, мировые деньги захотят спрятаться на нашем рынке?
При резком падении американского рынка, вероятнее всего, нет – мы в России не дождемся притока капитала, он убежит в золото и облигации.
А вот если рынки США надумают штурмовать верхние границы «расширяющихся формаций», то капиталы сомневающихся в продолжении роста, тех, кому американские площадки кажутся дорогими, может перекачивать на развивающиеся рынки, в том числе и на наш. Этот сценарий в начале октября кажется нереальным, но плох тот трейдер, который не имеет «плана Б» на случай роста.
По американским акциям – сейчас нельзя покупать слабые бумаги. Лучше обратить внимание на прошлых фаворитов – акции с устойчивыми восходящими трендами, которых коррекция коснулась, но не успела нарисовать на них качественные нисходящие тренды.
Спекулянтам по фьючерсу на индекс S&P и DowJones
Осторожнее с «шортами»! «Шорт» при наличии такого количества восходящих трендов – весьма опасное мероприятие. «Шорты» американских индексов лучше делать, когда пробиваются поддержки.
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