Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,80%, закрывшись на отметке 2910,63 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,47%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов — до 1,53%. Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась на пять базисных пунктов — до —0,60%.

После двух дней снижения, в ходе которых индекс широкого рынка S&P 500 потерял порядка 3%, игроки взяли паузу. Рынки на фоне слабых данных по экономике США рассчитывают на то, что Федеральная Резервная Система сделает еще один шаг на пути смягчения монетарной политики уже на своем октябрьском заседании. В настоящий момент, согласно инструменту наблюдения ФРС CME Group, ставки на третье снижение ставки американским регулятором в октябре выросли до 90% с 40%. Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на отчете о рабочих местах, который подтвердит или опровергнет силу американской экономики.

Смена настроений на заокеанских биржах США эхом отразилось на стоимости "черного золота", котировки которого по итогам прошедших торгов выросли на 0,09%, закрывшись на отметке $57,74, и теперь дальнейшее движение цены фьючерсного контракта Brent будет зависеть от того, хватит ли у "быков" сил закрепиться над уровнем $58. Сегодня игроки будут ждать данных от Baker Hughes, которые вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках определят направление движения фьючерсного контракта Brent на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,44% закрывшись на отметке 2707,47 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2695 и 2680 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130000 и 128000 пунктов. Сопротивление — 133000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 65,12 прибавив 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 65 и 64,80. Основное сопротивление расположено на уровне 65,60.