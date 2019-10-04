Индексы США и нефть оттолкнулись от важных уровней поддержки
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Вчерашние торги, как это часто бывает, можно разделить на две части – продолжение коррекции в первой половине и достаточно уверенные покупки во второй. Обычно подобный сценарий выступает признаком локального разворота. Значимого фундаментального позитива было немного, но индексы США и нефть вплотную приблизились к важным уровням поддержки, от которых и начался разворот. По S&P500 это диапазон 2840-2860, по нефти марки Brent $56 за баррель. Макростатистика продолжает беспокоить участников рынка, вслед за очень слабыми данными по сфере промышленности вчера были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг также хуже ожиданий. Значение оказалось самым низким с сентября 2016 года.
Однако в непроизводственном секторе, в отличие от производственного, наблюдается последовательное замедление темпов роста, но нет снижения. В противном случае без компенсации одного другим темпы роста ВВП США были бы в пределах ноля, тогда как сейчас есть уверенность в том, что по итогам года они превысят 2% при отсутствии эскалации в торговых войнах. Вчерашний разворот по времени совпал с сообщением Трампа о том, что приезд китайской делегации состоится на следующей неделе, как и запланировано. Вряд ли инвесторы забыли об этом, но еще одно подтверждение вместе с наличием покупателей вблизи важных уровней поддержки обеспечили уверенное закрытие. Мы считаем, что риски по-прежнему велики, о чем предупреждает и ряд авторитетных инвестиционных компаний, однако от этого раунда переговоров зависят перспективы завершения года, стороны должны это понимать и обеспечить видимый прогресс.
Нефть марки Brent вернулась к минимумам августа. Уровень запасов тогда был выше, а США собирались повысить пошлины, сейчас же ситуация несколько иная, поэтому от текущих уровней не исключен локальный рост к 59.50-60 за баррель. Доллар слабеет к остальным валютам на мировых рынках, что помогло рублю вернуться к 65, при этом потенциал роста ограничен отметкой 64.50 и будет зависеть преимущественно от внешнего фона. Минфин РФ в октябре собирается покупать валюту в рамках бюджетного правила примерно на 9.2 млрд. рублей в день, это больше прошлого месяца, но давление на рубль увеличится незначительно. Мечел собирается выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении, что положительно скажется на компании в среднесрочной перспективе.
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