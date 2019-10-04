В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в минусе под давлением опасений, связанных с глобальной экономикой, которые в течение дня были усилены потоком данных по деловой активности в сфере услуг (хуже прогнозов) в странах Европы и в США (в Великобритании индекс деловой активности PMI в сфере услуг оказался ниже отметки 50 пунктов, отделяющей спад от оживления). В итоге акции ММК (MAGN) подешевели на 2.4%, Аэрофлота (AFLT) и Магнита (MGNT) — на 2.2%, Северстали (CHMF) – на 2.1%, НЛМК (NLMK) – на 1.8%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 5.9%, Нефаза (NFAZ) – на 3.7%, Ашинского метpавода (AMEZ) – на 3.3%, Россетей (RSTI) – на 2.8%. Тем временем Белон (BLNG) подешевел на 5.0%, Трансконтейнер (TRCN) – на 3.7%, М.Видео (MVID) – на 3.5%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка коррекции вниз по индексу РТС. Опасения, связанные с замедлением глобального экономического роста, которые ранее стали фактором сокращения спроса на рынках акций в целом, отчасти компенсируются ожиданиями смягчения денежной политики ФРС США. Во второй половине дня повлиять на оценки инвесторов (в том числе, в отношении действий ФРС) могут данные по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 мск) и выступление Дж. Пауэлла (начало в 21:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятно возвращение пары доллар-рубль к уровню 65.0 – ожидания снижения процентной ставки ФРС оказывают давление на курс американской валюты.



