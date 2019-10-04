Аутсайдерами будут акции "Норникеля" из-за закрытия реестра на дивиденд
Вчера коррекция продолжилась. Индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 2700 п. Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (-4,71%). Лидерами роста стали акции Россетей (+2,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50.
Макростатистика усиливает давление. Все больше индикаторов указывает на возможность замедления экономик ключевых стран. В Германии и еврозоне падает индекс деловой активности, причем в Германии он упал до минимума за 6 лет и указывает на замедление экономики. В США снизилось количество промышленных заказов. На этом фоне нефть продолжила коррекцию, и рынки пошли вниз. Небольшое улучшение наметилось после публикации ожиданий хорошей отчетности ряда компаний розничной торговли в США, но общей негативной тенденции это пока не переломило. На следующей неделе выйдут данные по промышленным заказам в Японии и опубликуют протоколы ФРС. Намеки на замедление экономики и ожидания по снижению корпоративных прибылей могут стать причиной нового толчка вниз.
Минэнерго не поддержало рост дивидендов в секторе до 50%. По-сути, было подтверждена приверженность текущей доктрине о том, что госкомпании будут увеличивать дивиденды и стараться довести долю до 50%, но по мере возможностей и в приоритете будет всегда инвестпрограмма. Сдерживание тарифов и соцобязательства не позволят быстро увеличивать выплаты в Русгидро и сетевых компаниях. На наш взгляд, это не новость для инвесторов и не приведет к падению котировок энерокомпаний, уровень дивидендной доходности которых обычно ниже 5%.
Ожидаем смешанную динамику. Активность будет относительно низкой. Индекс Мосбиржи может удержаться выше 2700 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Аутсайдерами будут акции ГМК Норникеля из-за закрытия реестра на дивиденд.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191004/830380233.html