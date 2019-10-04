Вчера коррекция продолжилась. Индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 2700 п. Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (-4,71%). Лидерами роста стали акции Россетей (+2,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50.

Макростатистика усиливает давление. Все больше индикаторов указывает на возможность замедления экономик ключевых стран. В Германии и еврозоне падает индекс деловой активности, причем в Германии он упал до минимума за 6 лет и указывает на замедление экономики. В США снизилось количество промышленных заказов. На этом фоне нефть продолжила коррекцию, и рынки пошли вниз. Небольшое улучшение наметилось после публикации ожиданий хорошей отчетности ряда компаний розничной торговли в США, но общей негативной тенденции это пока не переломило. На следующей неделе выйдут данные по промышленным заказам в Японии и опубликуют протоколы ФРС. Намеки на замедление экономики и ожидания по снижению корпоративных прибылей могут стать причиной нового толчка вниз.

Минэнерго не поддержало рост дивидендов в секторе до 50%. По-сути, было подтверждена приверженность текущей доктрине о том, что госкомпании будут увеличивать дивиденды и стараться довести долю до 50%, но по мере возможностей и в приоритете будет всегда инвестпрограмма. Сдерживание тарифов и соцобязательства не позволят быстро увеличивать выплаты в Русгидро и сетевых компаниях. На наш взгляд, это не новость для инвесторов и не приведет к падению котировок энерокомпаний, уровень дивидендной доходности которых обычно ниже 5%.

Ожидаем смешанную динамику. Активность будет относительно низкой. Индекс Мосбиржи может удержаться выше 2700 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50-65,50. Аутсайдерами будут акции ГМК Норникеля из-за закрытия реестра на дивиденд.