По итогам торгов 3 октября индекс МосБиржи снизился на 0,44%, до 2707,47 п., а индекс РТС на 0,51% до 1307,01 п. Отечественный рынок не смог справиться с негативным внешним фоном. К вечеру была предпринята попытка ликвидировать потери, но слабая активность в сфере услуг США поставила крест на этих усилиях. К тому же нефть в моменте уходила ниже отметки $57 за баррель Brent. Соответственно, нефтяники оказались в числе основных лидеров снижения: «ЛУКОЙЛ» (-0,88%), «Роснефть» (-1,07%), «Татнефть» (-1,81%). Впрочем, их потери не идут в сравнение с очередным погромом в акциях металлургов: «ММК» (-2,4%), «Северсталь» (-2,15%), «НЛМК» (-1,83%). Впрочем, был на отечественном рынке ещё один сектор, который способен пострадать от экономического спада ещё сильнее. Речь, естественно, идёт о сфере потребления, к которой можно приписать и бумаги «Аэрофлота» (-2,02%). Слабая динамика роста реальных доходов населения может вновь стать отрицательной, если внешний кризис коснётся доходов отечественных экспортёров. Это приведёт к тому, что они будут вынуждены сокращать издержки за счёт, в первую очередь, оплаты труда. На этих ожиданиях бумаги X5 Retail Group провалились на 4,71%, «М.Видео» на 3,54%, а «Магнита» на 2,2%. На этом неприятном фоне ярче светят, как в прямом, так и в переносном смысле, акции энергетиков — «Россети» (+2,85%), «ОГК-2» (+1,63%), «ФСК ЕЭС» (+1,48%) и «Интер РАО» (+1,43%). Активность была сравнима с предыдущим днём, и к завершению торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,344 млрд рублей.

Сам рубль провёл день в попытках укрепления. В моменте доллар слабел до 65,02. Однако слабая нефть и ожидания дальнейшего охлаждения мировой экономики пока не позволяют инвесторам воспользоваться преимуществами рубля. Главной идеей укрепления «россиянина» может стать смягчение позиции ФРС, но представители американского регулятора пока считают, что в экономике США всё в порядке. Тем не менее, реальная доходность рубля выступает его преимуществом перед валютами с отрицательной ставкой, что не позволит ему показать какое-либо существенное ослабление в ближайшее время. Бюджетное правило также не будет оказывать существенного давления. В период с 7 октября по 7 ноября отечественный Минфин направит на закупку валюты 212,7 млрд рублей, или около 9,2 млрд рублей в день. Это несущественное увеличение по сравнению с предыдущим периодом. К вечеру четверга доллар слабел на 0,1% до 65,127, а евро на 0,03% до 71,402.

Торги в США проходили по волатильному сценарию. Начинался день ростом, затем доминировали продавцы, которые отреагировали на слабую статистику по сфере услуг. Однако к вечеру положение спасли надежды на ФРС. Индекс ISM в сфере услуг снизился в сентябре до 52,6 п. по сравнению с 56,4 в августе. Оценка вероятности снижения ставки ФРС на заседании в октябре выросла до 93% с 77% накануне. Собственно говоря, вице-президент ФРС Р Клорида заявил, что экономика не погрузится в рецессию, если ФРС правильно подберёт денежную политику. Таким образом, к вечеру надежды на Федрезерв заметно повысились. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,53%. PepsiCo Inc. (+2,98%) отчиталась о снижении прибыли в III квартале меньше ожиданий. Tesla Inc. (-4,15%) поставила в III квартале лишь 97 тыс. новых автомобилей при ожиданиях 99 тыс. По итогам дня DJIA вырос на 0,47% до 26201,04 п., а S&P 500 на 0,8% до 2910,63 п.

Активность в Азии была ниже обычного. Прежде всего, Китай продолжает праздновать юбилей своего создания. Однако основной причиной снижения активности являются ожидания американской статистики по рынку труда. В Гонконге рынок торговался в минусе на новостях о том, что власти планируют запретить использование масок на массовых мероприятиях. В Ю. Корее рынок поддержали бумаги Samsung и Hynix, которые дорожали более чем на 1%. Австралийский рынок немного улучшил настроение после статистики розничных продаж за август. Продажи выросли за месяц на 0,4% после нулевого изменения в июле. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21387,79 п. (+0,22%), Hang Seng — 25959,28 п. (-0,58%).

Нефть пыталась возобновить рост. Однако сделать это будет сложно, если статистика по Китаю, Европе и США продолжит указывать на замедление деловой активности. Соответственно, у нефти вновь появляется ключевой момент в виде статистики по рынку труда в США. Некоторую поддержку котировкам оказывает спад буровой активности в США. За прошлую неделю американская добыча сократилась на 100 тыс. бар. до 12,4 млн бар. В пятницу выйдет отчёт Baker Hughes, который может показать очередное сокращение активных нефтяных буровых, что будет вполне логичным на фоне текущего падения цен. К 9:00 мск Brent — $57,99 (+0,49%), WTI — $52,76 (+0,59%), Золото — $1512,6 (-0,08%), Медь — $5594,25 (-0,63%), Никель — $17655 (+0,17%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 98,87 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,54%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,097 (-0,02%), GBP-USD — $1,234 (+0,04%), USD-JPY – 106,82 (-0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки пока не готовы придерживаться определённого пути перед выходом ключевой статистики по США. Соответственно, ждём нейтрального старта торгов на отечественном рынке с относительно стабильным рублём.