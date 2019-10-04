Российский рынок акций сейчас находится в затянувшейся фазе снижения. За последние 13 сессий долларовый индекс РТС рос лишь в 2 случаях. В четверг падение продолжилось, хотя к концу торгов часть потерь все-таки удалось выкупить.

Среди инвесторов складывался весьма негативный общий сентимент, обусловленный слабым внешним фоном. Главным образом российский рынок акций может быть недоволен нисходящей динамикой в ценах на нефть. Плюс добавляется общее снижение индексов развивающихся стран, а также то, что американские власти заявили о введении с 18 октября новые 10%-ые пошлины на самолеты и 25%-ые на сельскохозяйственные, промышленные и другие европейские товары. Это усилило опасения, что данные меры усугубят негативные тенденции в мировой экономике.

Хуже остальных в четверг выглядели представители металлургии и добычи, а также бумаги потребительского сектора. В частности, соотношение отраслевого индекса потребительских акций относительно всего индекса МосБиржи опустилось к минимальным значениям более чем за 10 лет.

По бумагам X5 Retail Group ближайшая сильная область поддержки расположена около 2050-2100 руб. В Магните — в районе 3300-3400 руб. Около этих отметок фаза снижения может приостановиться.

Наиболее серьезные потери продолжают нести черные металлурги: ММК (-2,4%), Северсталь (-2,15%), НЛМК (-1,8%). И хотя на фоне сильной перепроданности в этих инструментах возможен умеренный отскок, каких-то драйверов для полного слома нисходящей тенденции сейчас не наблюдается. Наоборот, риски остаются повышенными.

В это же время не радует и динамика Распадской (-2,49%). В бумагах пока по-прежнему не просматривается существенных причин для формирования восходящего тренда. Всему mining сектору сейчас просто необходима торговая сделка между США и Китаем. Это событие могло бы стать драйвером для роста цен на сырье, что наверняка вернуло бы спекулятивный интерес инвесторов к акциям отрасли.

Индекс МосБиржи в четверг в моменте проколол отметку 2700 п., однако уверенно закрепиться ниже не получилось. Сейчас складывается благоприятная ситуация для технического отскока. Тем более что внешние факторы этому поспособствуют. Какой-то один целевой уровень выделить сложно. Восходящее движение при поддержке со стороны внешнего фона может развиться до 2730-2755 п. Открытие торгов сегодня ждем на положительной территории.

В это же время отметим очень стабильную динамику российского рынка облигаций. Это касается как госбондов (ОФЗ), так и корпоративных выпусков. Никакой паники и распродажи здесь нет. Инвесторы четко осознают актуальность фазы снижения рублевых ставок, являющейся сильным фактором поддержки. А вот российский рынок акций подвержен большим колебаниям, чем бонды, хотя драйвер в виде снижения инфляции здесь также никуда не исчез.

На рынке долговых бумаг по-прежнему весьма привлекательными выглядят именно корпоративные облигации со средними сроками погашения около 5 лет. В общем и целом такие выпуски на горизонте ближайших 1-3 кварталов помимо купонов могут позволить заработать на положительной переоценке бумаг.

Цены на нефть в четверг попытались нащупать локальное дно. Стоимость фьючерсов Brent в моменте опускалась к $56-56,5, после чего дневная просадка была к закрытию выкуплена. В результате сформировалась стандартная разворотная техническая формация на дневном графике. Более того, если взглянуть на недельный таймфрейм, то мы увидим, что цена достигла и протестировала нижнюю границу долгосрочного восходящего тренда (с начала 2016 г.). Она как раз была расположена около $56, так что может оказать сильную поддержку и стать точкой опоры для начала отскока.

В США сегодня в центре внимания отчет с рынка труда (15:30 МСК). Будут опубликованы цифры по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы. Наиболее сильное значение эта статистика будет иметь для общей динамики доллара к ключевым мировым валютам. Если Nonfarm Payrolls вдруг будет существенно слабее консенсуса (+145 тыс. раб. Мест — Reuters), то это способно резко ударить по американской валюте, так как вырастут ожидания дальнейшего активного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла.

Отметим очень важный момент. Американский рынок акций начал демонстрировать более слабую динамику, чем в целом индекс фондовых рынков всех других стран. То есть начало падать соотношение индексов MSCI USA и MSCI All-Country World (без США). С января 2019 г. оно активно росло, то есть американский рынок выглядел лучше, чем в среднем все остальные мировые площадки. Но в последние недели картина поменялась.

Кстати, октябрь для рынка США является самым волатильным месяцем. Превышение так называемого «индекса страха» VIX над среднеисторическим значением составляет 16%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,16%, нефть Brent в плюсе на 0,33%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,4%.