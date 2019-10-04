Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2715 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 п.

После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2720-2730 п. Этому способствует умеренно позитивное состояние внешнего фона и накопившийся потенциал для коррекционного отскока локального рынка акций.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов остается динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов также может оказать публикация блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.44%) и РТС (-0.51%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня, несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона, на локальном рынке акций возобладал пессимизм. Позднее индекс МосБиржи встретил вполне ожидаемую поддержку на подступах к ближайшему значимому «круглому» уровню 2700 п. Во второй половине дня состоялась публикация большого количества значимых макроэкономических показателей в ЕС и в США. Свежая иностранная статистика носила неоднородный характер и не оказала явного влияния на ход торгов в России.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить известие о том, что США по согласованию с ВТО планируют введение новых импортных пошлин в размере 25% на 150 видов товаров из ЕС. Указанная мера будет относиться к ряду незаменимых продуктов питания и потребительских товаров. Тем не менее, президент Трамп охарактеризовал данный шаг как «хорошую победу». Это стало еще одним аргументом в пользу опасений общего замедления темпов роста мировой экономики. В середине текущей недели Всемирная торговая организация существенно понизила прогноз увеличения объема мировой торговли в текущем году с 2.6% до 1.2%. В то же время затянувшееся торговое противостояние между США и КНР пока не получает продолжения по «техническим» причинам, в связи с длительными праздниками в Китае.

На фоне тревожных новостей из-за океана фьючерсы на нефть сорта Brent обновили почти что двухмесячный минимум. Вчера они ненадолго приближались к отметке $56 за баррель. Таким образом, указанные контракты закрепились в относительно низком ценовом диапазоне $55-$60, что представляется неблагоприятным среднесрочным фактором для российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением отличились наиболее ликвидные представители сектора розничной торговли: Магнит (MGNТ RM, —2.20%), FIVE-гдр (FIVE RM, —4.71%), М.Видео (MVID RM, —3.54%). Явным негативом для акций «Магнита» стало ухудшение рекомендации по соответствующим глобальным депозитарным распискам со стороны одного из ведущих североамериканских инвестиционных банков. Распродажи в бумагах М.Видео и Х5 Retail Group состоялись без видимого информационного повода. По-видимому, мы наблюдали сокращение позиций в указанных акциях крупным участником рынка.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —2.20%) в результате вчерашних распродаж вплотную приблизились к важному психологическому и техническому ценовому уровню 100 руб. Низкие цены на нефть не оказывают им видимой поддержки. Свежим негативом для этих бумаг стало известие об аресте заместителя генерального директора эмитента. Это связано с подозрениями в выводе средств из авиакомпании в крупном размере.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +1.43%) отскочили от своего месячного минимума на фоне позитивной корпоративной новости. Стало известно, что стоимость проекта по ремонту десяти энергоблоков на Кубе оценивается в 600-700 млн евро. Соответствующий контракт между кубинской государственной электроэнергетической компанией Energoimport и дочерней компанией ИнтерРао может быть подписан в марте 2020 г.

Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.62%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +0.32%) сумели избежать падения вместе с рынком на фоне выхода ожидаемой важной корпоративной новости. Было принято окончательное решение о том, что эмитент консолидирует 100% оператора мобильной связи Tele2. В рамках указанной сделки состоится дополнительная эмиссия акций «Ростелекома» в пользу банка ВТБ. По итогам дополнительной эмиссии доля государства совместно с ВТБ в «Ростелекоме» превысит 50%.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Рынок акций в Китае остается закрытым связи с национальным праздником.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.