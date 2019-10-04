Вчера российский рынок акций вновь снизился. Дневные потери составили 0,45%, а Индекс Мосбиржи закрылся в зоне поддержки на отметке 2707 пунктов. При этом в течение дня рублевый индикатор прокалывал важную отметку 2700, но закрепиться ниже нее не удалось благодаря начавшемуся улучшаться внешнему фону.

Сегодня с утра мы имеем очень сильные шансы начать отскок: американские фьючерсы в небольшом плюсе и, что более важное, похоже начался разворот нефти, которая вчера спускалась в район 56,5 доллара за баррель.

Однако со спекулятивными лонгами нужно быть осторожным – мы не раз наблюдали, как внешний фон менялся в считанные минуты.

Лучше рынка сегодня обещает быть банковский сектор, прежде всего Сбербанк, который и вчера закрылся небольшим плюсом. А вот черные металлурги опять будут под давлением низких цен на стали и возобновившего укрепление рубля. Однако надо искать момент для их покупки: в любое время рынок может вспомнить про высокие дивиденды металлургов и вытащить их вверх.

В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста. Ожидания снижения темпов роста мировой экономики сильны, и их подогрел Дональд Трамп, введя пошлины на европейские товары. Как ни странно, бенефициаром этого решения может оказаться «Газпром»: теперь европейцы должны быть сговорчивее в решении газовых вопросов.

О снижении интереса к риску говорит и золото, которое было пыталось уйти под отметку 1500 долларов, но в последние дни начало разворот вверх. При уходе золота ниже 1490 можно пытаться открывать шорты с целью чуть ниже 1400. Однако все короткие позиции нужно сопровождать стопами.

Рубль завершил вчерашний день практически без изменений, чему способствовала стабилизация доллара на мировом рынке. Сегодня с утра на малоиндикативном пока рынке Форекс российская валюта пока подрастает к доллару на 20 копеек. Однако покупать рубль против доллара сейчас очень рискованно, традиционно рубль слабеет к концу года. Сегодня ждем торгов парой доллар-рубль преимущественно в районе 64,7-54,3.