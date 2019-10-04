Рубль все еще не спешит сдавать свои позиции
Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 поднялся выше отметки 2900 пунктов. В первой половине дня рынок находился под давлением слабых данных по сектору услуг страны, но затем настроения стали восстанавливаться в рамках коррекции, а также на фоне надежд на скорое смягчение политики ФРС. Ближайшее заседание регулятора состоится в конце октября.
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2%.
Торги в Европе завершились без единой динамики основных индексов, большинство которых изменилось в пределах 0,5%, несмотря на новости о планируемом введении США пошлин на импорт ряда товаров из Евросоюза. В ЕС заявили, что пока не намерены осуществлять ответные меры, которые спровоцировали бы разгар полноценного торгового противостояния.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3% вслед за покупками на рынках США. Биржи Китая до конца недели закрыты в связи с национальным праздником.
Нефтяные фьючерсы утром прибавляют менее 0,5%, после падения накануне, в рамках которого они опустились к минимумам с начала августа 56,18 доллара и 50,99 доллара для Brent и WTI соответственно. Указанные отметки послужили котировкам поддержкой, от которой они начали движение наверх. В краткосрочном периоде не исключен некоторый коррекционный рост на нефтяных площадках, но в целом поводов для значительных покупок все еще нет. В пятницу вечером еженедельные данные о числе нефтяных буровых установок в США представит Baker Hughes.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением, удержав психологически важные отметки 2700 и 1300 пунктов соответственно. Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2720 и 1320 пунктов. В целом оба индекса, после нескольких дней снижения, выглядят готовыми к восходящей коррекции с многонедельных минимумов.
Рубль накануне немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 65,40 руб, лишь при пробитии которого стоит ожидать движения в район 66 руб. Пара евро/рубль в течение сессии поднималась к сопротивлению 71,90 руб, но затем отступила ниже, закрепившись ниже поддержки 71,50 руб. Рубль все еще не спешит сдавать свои позиции.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в плюс ввиду улучшения настроений за рубежом и необходимости восходящей коррекции. Основным событием дня станет ключевой отчет о состоянии рынка труда США за сентябрь. Если данные не будут слишком разочаровывающими, они вполне могут поддержать всеобщий настрой, с одной стороны подавая позитивные сигналы в отношении состояния американской экономики, а с другой не исключая снижения процентных ставок ФРС до конца года.
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