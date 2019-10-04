Рынок акций РФ и рубль незначительно повысятся в начале дня. Опасения по поводу замедления мировой экономики отходят на второй план, позволяя рынкам скорректироваться.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3% вблизи отметки 2715 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700 и 2690 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2730 и 2740 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов вероятна приостановка коррекции вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Опасения, связанные с замедлением глобального экономического роста, которые ранее стали фактором сокращения спроса на рынках акций в целом, отчасти компенсируются ожиданиями смягчения денежной политики ФРС США. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно возвращение курса доллара к уровню 65 рублей – ожидания снижения процентной ставки ФРС оказывают давление на курс американской валюты", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 64,75– 65,55 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились в рамках коррекции на 0,5-1,1%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в пределах 0,4%, японский Nikkei 225 — на 0,3%.

Стоимость нефти повышается на 0,35% до 57,91 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,0974 доллара против 1,0970 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился вслед за падением нефтяных котировок на фоне снижении аппетита к рисковым активам, основные индексы скатились к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов (Мосбиржи и РТС соответственно). Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,44%, до 2707,47 пункта, индекс РТС — на 0,51%, до 1307,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 7 копеек и составил 65,13 рубля, евро — на 2 копейки до 71,40 рубля, следует из данных Московской биржи.