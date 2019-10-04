Фьючерсы на тройку ведущих фондовых индексов США открывают пятницу снижением в пределах 0,2%.

Больше недели рынки пребывают в понижательном тренде, который начинался как плавное соскальзывание к уровню поддержки – 50-дневной скользящей средней. Плохая макростатистика по производству и рынку труда продавила котировки вниз. На трёх столбчатых диаграммах снизу под доходностью активов подразумеваются доходности ETF на соответствующие инструменты, начало отсчёта – 19 сентября, дата, после которой началось падение рынков.

Уход от риска стал повсеместным. Инвесторы стараются избегать рисковых классов активов (акций, валют развивающихся стран) и рисковых сегментов в рамках классов активов («бегство к качеству» в облигациях).

Кроме того, в разрезе по факторам к спаду более устойчивы оказались акции с защитными свойствами: низкая волатильность (minimum volatility) и устойчивый рост бизнеса (quality). Кратковременная мода на недооценённые бумаги прошла – ETF на value stocks провалился сильнее других.

Помимо традиционных опасений за глобальный рост, к повестке добавилась ещё и перспектива торговой войны США с Европой. Всемирная торговая организация встала на сторону США в вопросе тарифов против Airbus, и теперь американцы намерены ввести 25%-е тарифы на некоторые продукты питания из стран ЕС (включая Соединённое Королевство) и немецкое оборудование. Европейцы, естественно, пообещали ответить, но переговорная позиция у них слабее. Так, заказы на самолёты Boeing у европейцев почти в два раза превышают заказы американцев на Airbus. За заявлениями политиков на эту тему стоит тоже внимательно следить.

В 15:30 по московскому времени выйдет масса данных с рынка труда США, в том числе уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. В 21:00 выступит Джером Пауэлл. Недавняя нестабильность привела к тому, что долговой рынок закладывает 87% вероятности понижения ключевой ставки 30 октября. От главы ФРС рынок хотел бы услышать заверения в готовности действовать на опережение, не дожидаясь, пока экономика пойдёт вниз.

Отчётностей крупных компаний сегодня не ожидается. Решающее влияние на рынок может оказать речь Пауэлла и макростатистика.