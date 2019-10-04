Замглавы Роснедр Орест Каспаров вчера в ходе Российской энергетической недели прокомментировал предварительные итоги инвентаризации нефтяных месторождений. Согласно данным Роснедр, в которых учитываются примерно 60% нефтяных месторождений, только 67% запасов нефти рентабельно разрабатывать при цене на нефть $70/барр. и курсе 65 руб. за доллар.

Наше мнение. Хотя мы не ожидаем увидеть какую-то реакцию в акциях российских нефтяных компаний, мы подчеркиваем, что инвентаризация является важным элементом в определении контекста развития российской нефтяной отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предварительные данные показывают, что даже при относительно позитивном макроэкономическом сценарии качество 33% запасов нефти в России вряд ли позволяет разрабатывать их без дополнительных стимулов, например, налоговых льгот.

Это еще раз напоминает о проблеме ухудшения качества ресурсной базы и ожидаемом росте доли трудноизвлекаемых запасов в российской добыче. Окончательный отчет о результатах инвентаризации Роснедра должны представить к концу 2019, и, как мы предполагаем, на его основе Минфин и Минэнерго должны прийти к каким-то выводам относительно правил предоставления новых налоговых льгот, поскольку мораторий также действует до конца 2019.