Однодневные ставки завершили вчерашний день практически без изменений. Оборот торгов остался сравнительно небольшим, и основная активность пришлась на первую половину дня. Ближе к вечеру спрос на ликвидность снизился, однако это не оказало влияния на средневзвешенные значения ставок. Средняя ставка по кредитам овернайт на межбанке опустилась на 4 бп, до 6,77%, средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила 6,80% (-2 бп). Мы по-прежнему отмечаем локальный спрос на ликвидность на рынке, что, на наш взгляд, свидетельствует о некоторых проблемах с перераспределением ликвидности. Вчера в рамках однодневного репо с Казначейством два банка привлекли 75 млрд руб., вероятно, восполняя недостаток ликвидности в преддверии завершения очередного периода усреднения (завершается во вторник). По состоянию на вчерашнее утро остатки средств на корсчетах сократились до 2,27 трлн руб. (-141 млрд руб.), однако мы полагаем, что сегодня утром их объем превысит 2,4 трлн руб. благодаря притоку средств Казначейства. Мы по-прежнему считаем, что с системной точки зрения такой уровень ликвидности является избыточным, учитывая значительный запас ликвидности, накопленный банками с целью выполнения норматива усреднения. Таким образом, мы полагаем, что сегодня ставки продолжат снижаться.

Между тем ЦБ РФ объявил параметры КОБР на следующие три месяца. По сравнению с прошедшим летом регулятор заметно увеличил объем выпусков: 600 млрд руб., 700 млрд руб. и 800 млрд руб. в октябре–декабре соответственно. Если весь лимит будет выбран, объем КОБР в обращении вырастет в декабре до 2,1 трлн руб. против текущих 800 млрд руб. Мы полагаем, что это должно способствовать сужению среднего спреда между RUONIA и ключевой ставкой с текущих —26 бп до примерно —15 бп к концу года.

Прочие ставки вчера продолжили снижаться. Длинные FRA показали опережающую динамику, снизившись на 10 бп. FRA 6x9 опустилась до 6,85%, тогда как еще месяц назад она торговалась в районе 7,20%. Кривая процентных свопов сместилась вниз в среднем на 9 бп, хотя короткие ставки немного отстали. Кривая NDF/кросс-валютных свопов сместилась вниз на 3–5 бп.