Рост интереса к ОФЗ ожидается ближе к заседанию Банка России 25 октября
На глобальных рынках слабые экономические данные по США инвесторы начали трактовать в пользу продолжения снижения ставки ФРС — доходность UST’10 вчера ускорила снижение (-7 б.п.) до 1,53% годовых, евробондов ЕМ – перешли к снижению (на 2-7 б.п.). Доходность российского 10-летнего бенчмарка также перешла к снижению (-2 б.п.), достигнув 3,53% годовых. Кредитная премия при этом достигла 200 б.п. – долгосрочного равновесного уровня.
Повышение ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС поддержит рынки – сегодня ожидаем сохранения умеренно-позитивных настроений на рынке евробондов ЕМ.
Облигации
Стабилизация внешних рынков в четверг не смогла вывести российский долговой рынок из боковика, в котором он находится уже около месяца — доходность 5-летних госбумаг осталась на уровне до 6,78% годовых, 10-летних – снизилась на 1 б.п. – до 7,01% годовых.
Министр экономического развития Максим Орешкин вчера заявил, что годовая инфляция в РФ в октябре уйдет ниже целевого значения в 4%, а по итогам 2019 года окажется «существенно» ниже этого показателя (наш прогноз — 3,7%). На фоне продолжающейся замедляться инфляции Банку России будет трудно сдерживать ставку, ссылаясь на временный характер замедления роста цен. На наш взгляд, ключевой угрозой для снижения ставки выступают внешние рынки, где последнее время наблюдался рост волатильности. Вместе с тем, снижение аппетита к риску на фон слабых мкроданных будет подталкивать ФРС и ЕЦБ на продолжение смягчения монетарной политики.
Безлимитные аукционы ОФЗ также не оказывают давление на рынок – при плановом чистом размещении Минфином в размере всего 162 млрд. руб. министерство будет сдерживать объемы удовлетворенных заявок. Ожидаем увидеть рост интереса к ОФЗ ближе к заседанию Банка России 25 октября; пока сценарий сохранения консолидации рынка на текущих уровнях является превалирующим.
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