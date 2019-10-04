Настроения на глобальных площадках в утренние часы остаются смешанными. Вчера американский фондовый индекс S&P500 умеренно вырос, восстановив часть потерянных в начале недели позиций. Доллар США остается под давлением, которое вчера усилилось после публикации американского индекса деловой активности от ISM в сервисном секторе. Данный индекс вчера резко снизился с отметки 56.4 в августе до 52.6, оказавшись значительно хуже ожиданий аналитиков (55.0 пунктов). Напомним, что в начале недели резкое падение продемонстрировал и производственный индекс ISM.

На этом фоне рынок практически не сомневается в еще одном снижении ключевой ставки ФРС до конца года. Таким образом, ожидания того, что американский регулятор поддержит экономику США монетарными стимулами, вчера оказали поддержку рисковым активам. На этом фоне сегодня в вечерние часы внимание привлечет выступление главы ФРС Д. Пауэлла.

Тем не менее, основным событием сегодняшнего дня станет публикация статистики по рынку труда в Штатах (15.30 мск) и данные по количеству созданных рабочих мест в американской экономике в сентябре. Данные вполне могут оказаться хуже ожиданий, что способно вернуть негативные настроения на глобальных площадках. В частности, компоненты публиковавшихся ранее индексов PMI и ISM, связанные с рынком труда, указывали на негативный тренд. Наконец, отметим, что геополитические факторы, такие как неопределенность по торговой войне между США и КНР, введение новых импортных пошлин со стороны США на европейские товары, продолжающиеся протесты в Гонконге и внутренняя политическая напряженность в Штатах позволяют говорить о том, что спрос на защитные активы в среднесрочной перспективе останется высоким, что не добавляет оптимизма в отношении всего блока рисковых активов.

Российский валютный рынок

Рубль несколько восстановил позиции в основных валютных парах благодаря надеждам на рынке на более мягкую политику от ФРС. Слабые данные по индексам деловой активности в США, выходившие на этой неделе, усилили ожидания снижения ключевой ставки в США. Вероятность снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 85%, хотя еще в начале недели она составляла лишь 40%. Надежды на более активную поддержку со стороны ФРС сейчас, пожалуй, один из немногих факторов поддержки, удерживающих рисковые активы от более существенного падения. Риски ослабления рубля остаются повышенными в среднесрочной перспективе с учетом вновь возросшей глобальной неопределенности и опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики.

Рубль, торгующийся в тренде с валютами развивающихся стран, вполне может оказаться под давлением в рамках предстоящей недели на фоне старта сезона корпоративной отчетности в США, где результаты могут оказаться хуже ожиданий, а также на фоне старта очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, сохраняющихся протестов в Гонконге и перспективы введения американских пошлин на европейские товары на сумму 7.5 млрд. долл. Сегодня ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве. В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска.

Как итог рубль может оказаться под давлением. В паре с долларом оно может ощущаться чуть в меньшей степени, чем в паре с евро, если данные по американской экономике окажутся слабыми.