Вчера агентство Platts сообщило, что Evraz ведет активные переговоры с Marcegaglia (крупнейшей в Европе сталепрокатной компанией) о продаже своего итальянского предприятия Palini e Bertoli, производителя толстого листа. Выпуск толстого листа перестал быть профильным направлением бизнеса для Evraz после того, как в начале 2014 года компания продала чешского производителя стали Vitkovice Steel, а в 2018 году — активы на Украине, которые также выпускали толстый лист.

Мощности Palini e Bertoli составляют 500 тыс. т в год, они загружены примерно на 80%. Как сообщает Platts, ссылаясь на осведомленные источники, для выхода на уровень безубыточности мощности итальянского предприятия должны быть загружены примерно на 95%. Его финансовые результаты публикуются вместе с показателями российских сталелитейных активов Evraz и не раскрываются отдельно.

По информации Platts, Evraz оценивает стоимость итальянского актива в $50-60 млн, тогда как покупатели "вряд ли" предложат за него больше $20-30 млн. Напомним, что в 2005-2007 годах Evraz заплатил за Palini e Bertoli 188 млн евро (около $240 млн).

Наше мнение. Актив, о котором идет речь, не является профильным для Evraz, его влияние на консолидированные показатели компании незначительно, а потенциальный масштаб сделки также невелик, поэтому она, скорее всего, не отразится на оценке Evraz.



