ВТБ опубликовал вчера результаты по МСФО за август и 8М19. Как и в июле, банк пересмотрел показатели за 8М18, отразив в них несколько случаев деконсолидации и продажи активов. В целом результаты ВТБ за 8М19 неоднозначные: прибыль снизилась на 7% с уровня 8М18, а доход на капитал лишь немногим превысил 11%. Чистый процентный доход был слабым, на 3% ниже уровня 8М18, т. к. чистая процентная маржа за 8М19 составила 3,3% (3,2% в августе). Приятно удивил комиссионный доход, увеличившийся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% в августе и на 9% — за 8М19 (за 7М19 его годовой прирост составил всего 4%). Расходы существенно повысились в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года: на 21% за 8М19 и на 23% в августе; стоимость риска увеличилась до 1,2% в августе с июльских 0,5%. Розничные кредиты продолжали динамично расти, увеличившись на 13% за период с января по август.

Прибыль. Чистая прибыль за август составила 18 млрд руб., что на 67% выше уровня августа прошлого года, при доходе на капитал 13,4%. За 8М19 прибыль достигла 115,3 млрд руб., снизившись на 7% с уровня 8М18, при доходе на капитал 11,2%. ВТБ подтвердил свой прогноз прибыли на 2019 год в размере 200 млрд руб.

Доходы. Чистый процентный доход в августе уменьшился на 5% по сравнению с августом прошлого года и на 4% в сопоставлении с июлем 2019, за 8М19 он снизился на 3% с уровня 8М18. Чистая процентная маржа составила всего 3,2% в августе (3,4% в июле) и 3,3% — за 8М19. Комиссионный доход увеличился в августе на 14% с уровня августа 2018 года и на 7% по сравнению с июлем 2019, за 8М19 его годовой рост составил 9%.

Рост. Валовые кредиты выросли на 4,4% с января по август и на 2,5% — в августе по сравнению с июлем. Розничные кредиты в августе были на 1,5% выше июльских уровней и увеличились на 12,8% за период с января по август; помесячный рост корпоративных кредитов в августе составил 2,9%, а за январь-август они пополнились на 1,4%. В розничных депозитах в августе также отмечалась хорошая динамика: помесячный рост 2,8% (за январь — август они выросли на 9,4%, опередив сектор). Приток средств на корпоративные депозиты был впечатляющим: 6,8% в августе по сравнению с июлем и 9,9% за январь — август. Соотношение кредитов и депозитов у банка в августе составило 98% против июльских 100%.

Качество активов. Стоимость риска в августе повысилась до 1,2% с июльских 0,5% (0,8% за 8М19). Доля просроченных кредитов в августе составила 5,6%, снизившись с июльских 5,7%.

Расходы. Годовой рост расходов достиг 23% в августе и 21% — за 8М19. Соотношение расходов и дохода было на уровне 35,5% в августе и 43,8% — за 8М19 против 45,3% — за 7М19.

Капитал. Норматив достаточности основного капитала в августе составил 12,0%, снизившись с июльских 12,2%.