В соответствии с указом президента Владимира Путина, Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) должен провести дополнительный выпуск акций в пользу ВТБ в рамках сделки по покупке Tele2. Хотя точный размер пакета акций, который банк должен получить в капитале Ростелекома в указе не назван, в итоге доля государства в Ростелекоме должна составить не менее 33,2% акций, и государство совместно с ВЭБ.РФ и ВТБ должно сохранить контроль более чем над 50% акций Ростелекома. Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что по итогам сделки банк станет владельцем около 17% Ростелекома. Сейчас ВТБ принадлежит 50% акций Tele 2 Russia Holding AB, который владеет 55% акций Т2 РТК Холдинга, ведущим свой бизнес под брендом Tele 2. Оставшиеся 45% принадлежат Ростелекому. После закрытия сделки Ростелеком станет 100%-м собственником Т2 РТК Холдинг.

Мы считаем, что сейчас, когда в распоряжении имеется одобрение президента, Ростелеком может завершить формальные процедуры, связанные с выпуском акций (провести Внеочередное собрание акционеров) до конца этого года, и сделка по слиянию с Tele2 может быть закрыта уже в 1К20. В целом мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.