После двух дней падения многие аналитики с большим интересом ждали — а что же будет дальше? С одной стороны, паниковать вроде бы еще рано и надо хотя бы чисто для приличия дождаться первых итогов американо-китайских переговоров, которые начнутся на следующей неделе и первых данных со стартующего с 15 октября нового сезона корпоративной отчетности. Поэтому чисто логически должна была быть пауза, и возможен хоть какой-то отскок.

Однако, с другой стороны, все ждали нехороших вещей от очередной порции макроданных от Института управления поставками (ISM), которые должны были появиться вчера в самом начале торгов. И нехорошие предчувствия вполне оправдались — мы действительно увидели очередное снижение активности теперь уже в непромышленной сфере. Аналитики ожидали увидеть значение PMI на отметке в 55 пунктов, а по факту мы получились всего лишь 52,6. Увидев такую разочаровывающую цифру участники рынка с перепугу рванули вниз, и индексы в моменте теряли даже более 1%.

Однако тщательно переварив полученную информацию, многие участники рынка все же успокоились, поскольку 52,6 это, конечно, плохо, но это выше 50, и значит — это не настолько плохо, чтобы кричать «кошмар-кошмар». И осознав это, рынок пополз наверх — сначала к нулевым отметкам, а со второй половины торгов даже достаточно уверенно перебрался в зеленую зону.

Уверенности способствовал прежде всего хороший спрос в акциях технологического сектора, где стали подбирать наиболее пострадавшие от распродажи в последние дни акции таких компаний, как Micron Technology (MU, +3,52%), Activision Blizzard (ATVI, +3,48%) и NVidia (NVDA, +4,78%).

Также очень мощно смотрелись акции одного из лидеров технологического сектора — компании Facebook (FB, +2,74%). Здесь повышенный спрос со стороны инвесторов был вызван сообщением о том, что Facebook запускает отдельное приложение к Instagram (принадлежит Facebook) под названием Threads, которое позволяет пользователям обмениваться информацией, фото и видео вне широкого публичного просмотра, то есть узкому кругу лиц. Этот сервис уже есть у компании Snap (SNAP, —3,38%), чьи акции на этой новости тут же полетели вниз.

Из позитивных моментов вчерашнего дня стоит также отметить вышедшую еще до начала торгов сильную квартальную отчетность одного из лидеров на рынке безалкогольных прохладительных напитков — компании PepsiCo (PEP,+2,98%). Акции сразу после выхода отчетности даже улетали на премаркете более чем на 5%, однако удержаться на этих вершинах они все же не смогли.

Ну, а из негативных моментов следует отметить продолжающуюся бурю на рынке брокерских услуг. Демпинговая война по снижению комиссий для своих клиентов, развернутая ведущим американским брокером The Charles Schwab (SCHW, —3,86%), продолжает бить прежде всего по главному инициатору этого процесса и, как видим, вчера распродажи акций этой компании продолжились в полном объеме. Как итог, за последние 2 недели SCHW потеряла более 20% своей капитализации.

Ожидания рынка 4 октября

Вроде бы и пятница, но покой нам пока может только сниться. Еще пока Америка спала, была еще какая-то призрачная надежда, что все будет тихо и спокойно. Однако после открытия европейских рынков, которые медленно, но верно поползли вниз, фьючерсы на основные американские индексы также последовали за ними. Что гонит рынки вниз? Да все тоже — страх рецессии, которую приближают торговые войны президента Трампа. Надежды на успех американо-китайских переговоров, которые стартуют на следующей неделе, весьма призрачны, а замедление экономики вполне реально. И сегодня — еще один день, чтобы убедиться в этом.

В 15-30 мск выйдет блок макроданных по новым рабочим местам и безработице за сентябрь. Если с уровнем безработицы пока все более или менее норме, то данные о новых рабочих местах — это этакий оперативный срез текущей ситуации и все боятся, что мы можем увидеть сегодня очень неприятные цифры. Хотя аналитики прогнозируют все же небольшой рост этих показателей. Ну что ж — посмотрим.

А о том, что инвесторы настроены сейчас весьма негативно ко всему происхдящему, свидетельствует очень многое. Так, вчера после окончания торгов вышла отчетность от одного из ведущих ритейлеров — дискаунтеров компании Costco (COST). Отчетность вышла сильной — и прибыль на акцию, и выручка оказались выше ожиданий, но… инвесторов это не вдохновило на покупки. Даже напротив, пошли продажи. Может и не активные, но в итоги акции Costco теряли на постмаркете до 3%. К утру ситуация немного успокоилась, однако все равно котировки акций этого ритейлера по-прежнему находятся в небольшом минусе по отношению к вчерашнему закрытию.

Поэтому сегодня общий результат торгов будет всецело зависеть от макроэкономических данных, которые появятся в 15-30 мск. Если данные по новым рабочим местам выйдут in-line, то это конечно же поддержит рынок. В противном же случае мы можем получить неконтролируемую распродажу. И все же будем надеяться, что этого не произойдет, и рынок позволит уйти инвесторам на выходные в хорошем настроении.