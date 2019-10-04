После пробоя вниз 4,43 руб. в рамках сценария практически достигли цели 4,15 руб., отскочив наверх от 4,20 руб. В целом не вижу сильных преград упасть к нижней границе 4-месячного боковика (синяя линия) с текущим значением 3,94 руб.

Технические индикаторы формируют негативный расклад, только стохастический осциллятор подал сигнал на покупку, требуя избавить бумаги от перепроданности. Также сегодня активизировался (после пробоя в моменте наверх 4,36 руб.) свечной паттерн «просвет в облаках». Это может стать первым признаком разворота волны падения от 5,05 руб. Но пока что импульса вверх не последовало, плюс подъем сдерживает ближайшая зона сопротивления 4,40-4,45 руб.

Краткосрочный прогноз: торможение в актуальном диапазоне 4,15-4,45 руб., пробой границ которого скажет о вероятном направлении. С технической точки зрения картина нейтральная: бумаги могут как вырасти к 4,60-4,65 руб., так и снизиться к 4,00-4,05 руб. Ждем пробоя ближайших уровней для прояснения перспектив.

Что касается долгосрочной технической картины, то с декабря 2014 г. бумаги находятся в восходящем тренде, но с конца 2016 г. наблюдается замедление фазы роста. На недельном графике видны размашистые консолидации в рамках растущей тенденции. Они заставляют относится с осторожностью к краткосрочным/среднесрочным покупкам из-за высоких рисков просадки.

На мой взгляд, разворот тренда не стоит рассматривать ранее чем после закрепления ниже 4,00 руб. В то же время техническая картина на дает однозначного ответа о том, когда мы можем увидеть обновление 9-летнего максимума 5,12 руб. В обозримой перспективе актуальная консолидация (синие границы) вероятно будет удерживаться.

Уровни поддержки: 4,20 / 4,15 / 4,05 / 3,99

Уровни сопротивления: 4,43 / 4,62 / 4,82 / 5,06



