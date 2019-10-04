Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к нашей оценке (223 млрд руб.). Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных нефтегазовых доходов пополнятся на 2,5 трлн руб. и, по нашим расчетам, до конца года (при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля) достигнут 2,9 трлн руб. Именно на эту величину пополнится ФНБ в следующем году (что соответствует и ожиданиям Минфина).

По последним данным, размер ФНБ (на 1.10.19 г.) составил 7,9 трлн руб. (достаточно заметно снизившись за месяц из-за укрепления рубля относительно доллара, евро и фунта, в которых хранится ликвидная часть ФНБ). Но в целом за этот год фактор переоценки не очень существенно повлиял на объем Фонда (-121 млрд руб. с начала года) и при прочих равных не окажет сильного влияния и в следующем году (по оценкам Минфина +35 млрд руб.).

В итоге, используя уточненные бюджетные оценки ВВП (112,8 трлн руб. за 2020 г.), ликвидная часть ФНБ на конец следующего года (9,6 трлн руб.) составит 8,5% ВВП, а доступный для инвестиций объем средств (сверх порога в 7% ВВП) – 1,67 трлн руб. В последующие годы этот показатель будет возрастать на объем нефтегазовых допдоходов (с поправкой на курсовую переоценку, которая в 2021-22 гг. будет уже более существенной, порядка +250 млрд руб. в год из-за ослабления курса рубя в прогнозе Минфина). В итоге в 2021 г. доступный для инвестиций объем ФНБ увеличится на 2,07 трлн руб., а в 2021 г. – на 1,98 трлн руб.

Данные значения меньше, чем мы предполагали ранее в нашем исследовании об эффекте трат ФНБ на экономику, из-за более консервативных предпосылок по динамике цен на нефть в бюджете. Наши расчеты основывались на средней цене на нефть в ближайшие годы ~65 долл./барр., что обеспечивало рост доступной для инвестирования части ФНБ на 2,7 трлн руб. ежегодно, тогда как в проекте бюджета Минфина заложена цена не выше 60 долл./барр.

Мы обращаем внимание, что при любых сценариях предельный объем инвестиций ФНБ еще три года будет меньше фактических покупок валюты Минфином (из-за присутствия отложенных в 2018 г. покупок валюты в размере 686 млрд руб./год). Из-за этого, даже если Минфин решит все средства направлять на стимулирование экспорта (что в самом благоприятном случае будет вызывать ежегодное укрепление рубля на ~10% из-за роста экспорта), негативный фактор интервенций будет перевешивать.