Первые дни октября прошли на российском рынке акций безыдейно и невесело. Индекс Мосбиржи за неделю потерял около 1,8%, вернувшись к значениям конца августа. По данным EPFR Global, на минувшей неделе фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток капитала в объеме $40 млн против $30 млн притока за предыдущий отчетный период.

Справедливости ради, стоит отметить, что оттоки наблюдаются со всех emerging markets на фоне усилившихся опасений за рост мировой экономики после выхода слабой статистики в США. Во вторник стало известно, что активность в секторе производства в Штатах упала до минимального уровня с 2009 года при том, что аналитики ждали роста показателя. Это вызвало волну продаж на мировых биржах.

Кроме того, цены на нефть на уходящей неделе ушли ниже $60, что еще сильнее активизировало продажи на российском рынке. Помимо нефтяников ощутимые потери на неделе несли металлурги, против которых играет стабильно неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке стали. Еще одним негативом для инвесторов стало согласование США с ВТО новых импортных пошлин в размере 25% на 150 видов товаров из ЕС.

Вместе с тем, коррекционное движение в конце торговой пятидневки уперлось в рубеж 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Этому способствовали стабилизация цен на нефть в районе $58 за баррель, а также усиление ожиданий новых стимулов со стороны ключевых регуляторов. Согласно Fed Rate Monitor Tool, за три первых дня октября ожидания понижения ставки ФРС выросли с 42,8% до 89,8%.

На предстоящей неделе одним из важных информационных поводов для динамики рисковых активов станет возобновление торговых переговоров США и Китая 10 числа. Прорывного успеха от нового раунда не ждут, но не исключено, что стороны могут ослабить взаимную хватку. Во-первых, предвыборная кампания в США вступила в активную стадию, до выборов остается меньше года, и достижение сделки с Китаем в перспективе 6-9 месяцев может добавить политических баллов Трампу. Во-вторых, стоит помнить про готовый расшириться с 18 октября торговый «фронт» США с ЕС. Усиление давления на Пекин в таких обстоятельствах, по нашему мнению, может крепко расстроить инвесторов и усилить risk off.

Также участники торгов продолжат внимательно следить за статистикой. В понедельник утром станет известен объем производственных заказов в Германии в августе. Во вторник, когда в Китае закончатся длинные выходные, будет опубликован сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin. В этот же день стоит обратить внимание на объем промышленного производства Германии в августе и американский индекс цен производителей (PPI) за сентябрь.

В среду по традиции смотрим на недельные изменения запасов сырой нефти в США, а вечером по Москве будут опубликованы протоколы FOMC. В четверг обращаем внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю.

На будущей неделе в отдельных акциях российского рынка вероятны сильные движения. Отечественные компании начнут публиковать операционные результаты за третий квартал 2019, среди первых отчитаются Черкизово, Северсталь и ММК. АЛРОСА 10 октября опубликует результаты продаж за сентябрь. В этот же день, как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект о значимых информационных ресурсах. Инициатива ограничения доли иностранного капитала в крупных интернет-ресурсах РФ до 20% может затронуть деятельность Яндекса и Mail.ru Group.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на следующей неделе сформируется в пределах коридора 2690-2740 пунктов.