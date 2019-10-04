"Татнефть": до закрытия дивидендного гэпа еще далеко
C технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти предпринимают попытки восстановления от достигнутого накануне многонедельного минимума. Тем не менее бумаги все еще слабы, что подтверждает и преобладание нисходящего тренда по ADX. Говорить о перспективе закрытия дивидендного гэпа (710-726 руб) пока рано, но вероятность развития восходящего движения возрастет при способности закрепиться выше 695 руб, а далее – выше 710 руб.
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