Пока все обсуждают статистику по рынку труда США, займемся большими делами и рассмотрим график нефти марки Brent в формате месяц.

Основной тренд на нефти марки Brent – нисходящий от 2008 года (около 87-88 долларов за баррель).

Пока этот тренд жив, главная цель нефти – обновлять минимумы. Второй по продолжительности на графике – восходящий тренд апреля 2016 года (около 53,4 доллара за баррель). Выглядит он не очень серьезно, и однозначно можно говорить, что в случае его пробоя не стоит удерживать «длинные» позиции по нефти. Намечать у него покупки – сомнительно.

Тем более, что начал проявляться новый нисходящий тренд апреля 2019 (64 доллара).

Четвертый момент, который стоит учитывать анализируя нефть – фигуру «Ромб/Бриллиант», чьи контуры стали заметны на графике с ноября 2017 года. Эта фигура несет не устойчивые движения, а сложные «боковики». Они могут быть настолько сложными, что даже «быки» будут радоваться падениям по основному тренду.

Спровоцированный атакой дронов забег нефти на 72 в сентябре комментировать в рамках данного обзора, который разбирает крупный месячный срез бумаг, бессмысленно.

Если вы инвестор на российской бирже:

Чтобы вам было проще жить на российском фондовом рынке, живите пониманием того, что падение для нефти — это норма. Выбирайте отдельные бумаги, которые наименее чувствительны к этому «барометру».

Покупать все подряд можно будет, только если нефть пробьет нисходящий тренд 2008 года. И будьте особенно осторожны, если нефть убьет восходящий тренд апреля 2016 года (53,4 доллара). Это может понести за собой обновление ею минимумов 2015 года.

Если вы хотите инвестировать в нефть:

Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, год, годы) – стоит запланировать основные покупки над нисходящим трендом 2008 года (примерно над 87-88 долларов).

Небольшую часть покупок также можно попробовать реализовать от восходящего тренда апреля 2016 года (53,4 доллара). Очень небольшую, и лучше брать не очень далекие фьючерсы для того, чтобы иметь возможность в случае опасности выйти из позиций.

Нисходящий тренд апреля 2019 года (64 доллара) тоже можно рассмотреть для небольших покупок, если очень не терпится купить нефть.

Во втором и в третьем варианте, следует предусмотреть усреднение и не покупать слишком дальние фьючерсы, так как надо будет контролировать позиции, и при опасности покидать их.

Напомню, что инвестиционные стратегии на фьючерсах лучше делать на ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет), чтобы оптимизировать налоги.

Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами:

При спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на «шорты», отдавая дань уважения главному тренду.

Самые красивые «шорты» в ближайшее время могут быть при касании котировками нефти нисходящего тренда 2019 года (64 доллара) и 2008 года (87-88 долларов).

Спекулятивные «лонги» должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру).

Лучше делать покупки только на пробоях локальных сопротивлений (например, нисходящего тренда 2019 года), когда нефть показывает силу и желание жить.

Единственная поддержка, у которой стоит рассматривать покупки – восходящий тренд апреля 2016 года (53,4 доллара).

При явном снижении волатильности, из-за фигуры «Ромб/Бриллиант» не стоит передерживать любые позиции. Даже прибыльные! Даже те, которые соответствуют основному нисходящему тренду!