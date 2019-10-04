За низкой безработицей в США скрывается слабый рост заработных плат
Отчет по рынку труда за сентябрь показал снижение уровня безработицы до минимума за почти 50 лет, но замедление роста объемов найма и заработных плат омрачает общую картину. В сентябре экономика США прибавила 136 тыс. рабочих мест, тогда как консенсус предполагал значение 140 тыс. Безработица снизилась до 3,5%, что стало сюрпризом для рынка. Подобное низкое значение последний раз фиксировалось в декабре 1969-го.
Августовские темпы найма были пересмотрены в сторону повышения, что можно отметить как положительный момент. Результаты пока остаются уверенными, что позволяет безработице находиться вблизи 50-летних минимумов. Тем не менее ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом налицо. Средние темы найма с начала 2019 года с учетом последних результатов составляют 177 тыс. в месяц. Для сравнения: в 2018 средний темп найма составлял 223 тыс. За последние 12 месяцев экономика получила 2147 новых рабочих мест. Однако и тут заметно существенное торможение по сравнению с 2679 в январе. Тем не менее даже подобные показатели все еще благоприятны для экономического роста. Картину также немного омрачает снижение темпов роста заработных плат с 3,2% до 2,9%. Однако в целом это близко к 3%, поэтому пока не представляет угрозу росту потребления. Так что ухудшение сентябрьских показателей пока выглядит не критично. Гораздо интересней будет посмотреть на октябрьские данные, так как в них может быть в полной мере отражен негативный эффект забастовки General Motors, которая началась 15 сентября.
Снижение найма и заработных может негативно отразиться на потребителях — главном и практически единственном на сегодня драйвере американской экономики, в то время как инвестиции и экспорт переживают спад из-за торговых войн. Слабость потребления может вынудить регулятора продолжить снижение ставок, чтобы минимизировать риски вхождения экономики в рецессию. В то же время рекордно низкая безработица дает почву регулятору для более сдержанной позиции. Как следствие, вероятность снижения ставки на заседании 29-30 октября уменьшилась с 85% до 73% после публикации отчета по рынку труда.
Таким образом, отчет оставил неоднозначное впечатление. Данные могут быть интерпретированы и как сильные с учетом снижения безработицы, и как слабые из-за замедления роста заработных плат. Подобная картина ставит регулятора в затруднительное положение, поэтому будем следить за новыми комментариями главы ФРС. В том числе Джером Пауэлл выступит сегодня, а также 7, 8, 9 октября. В ближайшие дни настроения на фондовых рынках будут зависеть в основном от тона регулятора.
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