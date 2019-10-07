В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Азиатские площадки и цены на нефть демонстрируют слабую динамику из-за последних новостей относительно торговых переговоров. Bloomberg сообщает, что китайская делегация в ходе консультаций в Вашингтоне 10-11 октября предложит несколько измененный проект итогового соглашения, который не будет включать вопросы реформирования промышленной политики КНР и субсидий для бизнеса.

На наш взгляд, эти условия существенно усложнят процесс переговоров и снижают вероятность заключения сделки, так как эти вопросы являются важными для американской стороны. Таким образом, неделя может начаться довольно слабо в том случае, если не будет получено скорейшее опровержение. Вероятнее всего, Вашингтон в ответ на этот шаг еще до четверга обозначит какие-либо новые ограничения.

Торги в пятницу на западных площадках проходили в довольно позитивном ключе, так как уровень безработицы в США неожиданно опустился до отметки 3.5% по сравнению с 3.7% ранее, помимо этого был зафиксирован рост зарплат в годовом выражении на 2.9%. Рынок труда является одним из ключевых индикаторов положения дел в экономике, поэтому улучшение показателя привело к существенному росту индексов, даже несмотря на рост дефицита торгового баланса на 1.6% в августе по сравнению с июлем, с начала года динамика еще более негативная, несмотря на существующие пошлины. Еще одним важным поводом выступает снижение риска жесткого сценария Brexit, так как, согласно последним опубликованным документам и высказыванием парламентариев, Джонсон вынужден будет попросить об отсрочке в случае очередного провала в переговорах.

Цены на нефть в пятницу прибавляли вместе с основными фондовыми индексами на снижении рисков замедления мировой экономики, однако сегодня вновь перешли к снижению. Среднесрочные перспективы сырья остаются слабыми, но общий уровень запасов за последнее время снизился до комфортного уровня, поэтому в рамках недели возможно тестирование уровня $60 за баррель.

Рубль имеет шансы на укрепление в начале недели, если доллар продолжит слабеть на мировых рынках. Внутренние факторы выступают в поддержку рубля, в частности инфляция продолжила замедление в сентябре, составив 4% в годовом выражении. До конца года может опуститься до 3.8%, что означает высокую вероятность еще одного снижения ключевой ставки. Ряд крупных компаний в ближайшие дни будет торговаться без дивидендов, что усложнит рост индексов РФ.