Президент США Дональд Трамп умудряется раскачивать баржу мировой экономики с энтузиазмом и проворством расшалившегося ребенка, пытаясь, судя по всему, поймать еще и резонансную частоту. Как только в мировой торговле намечаются хоть малейшие признаки стабилизации, он неизменно выдает новую порцию агрессивных заявлений, в очередной раз разворачивая мировые фондовые и сырьевые рынки в снижение. На этот раз он решил «наехать» на Европу, с которой уже вроде бы как договорились миром. Анонсированные пошлины на товары из Старого Света, начиная от сыров и спиртного и заканчивая лайнерами Airbus, отправили в середине прошлой неделе в пике биржевые индексы не только европейские, но и, пусть в несколько меньшей степени, сами американские.

Заставила инвесторов понервничать и нефть, которая попыталась было продолжить снижение на фоне опасений замедления мировой экономики и падения спроса со стороны Китая. Впрочем, достаточно быстро стоимость углеводородов восстановила потери, чего не скажешь о фондовых площадках. И если рынки США к концу недели уже стремительно корректировались, отыгрывая падение предыдущих дней, то вот индексы Старого Света хоть и оттолкнулись от локальных уровней поддержки, вернуть смогли лишь малую долю потерь. Что до отечественных фондовых площадок, то они в целом не избежали общей участи, хотя и снижались куда меньшими темпами. Единственный минус – заметной коррекции под завершение недели отечественные рынки показать не сумели, закрыв семидневку достаточно уныло. Впрочем, крайне малое количество новостей (более-менее оживляли ситуацию только дивидендные истории отдельных эмитентов) не способствовали формированию оптимистичных настроений среди российских инвесторов.

Индекс РТС потерял за неделю 1,65%, остановившись на уровне 1312 п., а индекс МосБиржи провалился на 1,97%, зафиксировавшись на отметке 2747 п. Стоимость энергоносителей, как мы упомянули выше, сумела прекратить снижение уже к середине недели и продемонстрировала довольно бодрое восстановление. Отчасти тому способствует сохраняющееся на Ближнем Востоке напряжение и риски новых атак на нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Сейчас, по состоянию на 6:55 МСК, фьючерсы на сорт BRENT торгуются по 58,09 долл./барр., находясь в довольно спокойном боковом движении, а фьючерсы на лёгкую техасскую WTI показывают стоимость 52,66 долл./барр., демонстрируя чуть большую волатильность.

Российский рубль проявил себя в прошедшие дни «стойким оловянным солдатиком». Несмотря на негативные торги на фондовых рынках и высокую турбулентность в стоимости углеводородов, отечественная валюта лишь в начале недели умеренно теряла в цене, перейдя потом к несильному, но уверенному укреплению и завершив неделю уже спокойной консолидацией.

По состоянию на 7:00 МСК понедельника на рынке Forex за один доллар платят 64,71 рубля, а за один евро — 71,04 рубля. На данный момент фьючерсы на основные мировые фондовые индексы показывают умеренное снижение, что неудивительно после существенного роста американских бирж в пятницу. Однако опасений для заметного падения ни на сырьевых, ни на фондовых площадках пока не наблюдается. Вероятней всего, большинство площадок сегодня покажет умеренное снижение.