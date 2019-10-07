Агрессивная торговая политика США не дает инвесторам расслабиться
Президент США Дональд Трамп умудряется раскачивать баржу мировой экономики с энтузиазмом и проворством расшалившегося ребенка, пытаясь, судя по всему, поймать еще и резонансную частоту. Как только в мировой торговле намечаются хоть малейшие признаки стабилизации, он неизменно выдает новую порцию агрессивных заявлений, в очередной раз разворачивая мировые фондовые и сырьевые рынки в снижение. На этот раз он решил «наехать» на Европу, с которой уже вроде бы как договорились миром. Анонсированные пошлины на товары из Старого Света, начиная от сыров и спиртного и заканчивая лайнерами Airbus, отправили в середине прошлой неделе в пике биржевые индексы не только европейские, но и, пусть в несколько меньшей степени, сами американские.
Заставила инвесторов понервничать и нефть, которая попыталась было продолжить снижение на фоне опасений замедления мировой экономики и падения спроса со стороны Китая. Впрочем, достаточно быстро стоимость углеводородов восстановила потери, чего не скажешь о фондовых площадках. И если рынки США к концу недели уже стремительно корректировались, отыгрывая падение предыдущих дней, то вот индексы Старого Света хоть и оттолкнулись от локальных уровней поддержки, вернуть смогли лишь малую долю потерь. Что до отечественных фондовых площадок, то они в целом не избежали общей участи, хотя и снижались куда меньшими темпами. Единственный минус – заметной коррекции под завершение недели отечественные рынки показать не сумели, закрыв семидневку достаточно уныло. Впрочем, крайне малое количество новостей (более-менее оживляли ситуацию только дивидендные истории отдельных эмитентов) не способствовали формированию оптимистичных настроений среди российских инвесторов.
Индекс РТС потерял за неделю 1,65%, остановившись на уровне 1312 п., а индекс МосБиржи провалился на 1,97%, зафиксировавшись на отметке 2747 п. Стоимость энергоносителей, как мы упомянули выше, сумела прекратить снижение уже к середине недели и продемонстрировала довольно бодрое восстановление. Отчасти тому способствует сохраняющееся на Ближнем Востоке напряжение и риски новых атак на нефтеперерабатывающие заводы в регионе. Сейчас, по состоянию на 6:55 МСК, фьючерсы на сорт BRENT торгуются по 58,09 долл./барр., находясь в довольно спокойном боковом движении, а фьючерсы на лёгкую техасскую WTI показывают стоимость 52,66 долл./барр., демонстрируя чуть большую волатильность.
Российский рубль проявил себя в прошедшие дни «стойким оловянным солдатиком». Несмотря на негативные торги на фондовых рынках и высокую турбулентность в стоимости углеводородов, отечественная валюта лишь в начале недели умеренно теряла в цене, перейдя потом к несильному, но уверенному укреплению и завершив неделю уже спокойной консолидацией.
По состоянию на 7:00 МСК понедельника на рынке Forex за один доллар платят 64,71 рубля, а за один евро — 71,04 рубля. На данный момент фьючерсы на основные мировые фондовые индексы показывают умеренное снижение, что неудивительно после существенного роста американских бирж в пятницу. Однако опасений для заметного падения ни на сырьевых, ни на фондовых площадках пока не наблюдается. Вероятней всего, большинство площадок сегодня покажет умеренное снижение.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191007/830385329.html