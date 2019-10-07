Российский индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю волной снижения. Котировки опустились на новые локальные минимумы, провалившись ниже 2700 п. Величина просадки с недавних максимумов составляет около 5,4%. Общий рыночный сентимент остается весьма осторожным. Активных покупок широким фронтом не наблюдается. Среди отстающих выделяется сектор металлургии и добычи.

Дополнительное давление на тяжеловесных российских экспортеров в прошлую пятницу оказал фактор сильной национальной валюты. Пара USD/RUB после недавнего тестирования отметки 65,5 уже опустилась к 64,6. При этом отскок на рынке нефти, который мог бы оправдать рост спроса на рубль, был совсем незначительным. Ближайшие промежуточные уровни поддержки по USD/RUB находятся около 64-64,2.

Стоимость барреля нефти в рублях по-прежнему находится около минимумов с начала года, что в моменте не способствует активным покупкам в акциях нефтегазового сектора.

Темп роста потребительских цен в России в сентябре составил 4,0% к аналогичному периоду прошлого года по сравнению с 4,3% в августе, сообщил в пятницу Росстат. Снижение инфляции превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших 4,1%. В месячном исчислении в сентябре была зафиксирована дефляция 0,2%, как и в августе.

Снижение инфляции — это падение рублевых ставок в экономике, что крайне позитивно для долгового рынка. Обращаем внимание, что несмотря на просадку индекса МосБиржи, котировки индексов гособлигаций (RGBI) и корпоративных бондов (RUCBICP) в последние дни просто стояли на месте. Более того, в пятницу они вновь начали расти.

На наш взгляд, пространство для подъема у облигаций все еще сохраняется. При этом среднесрочные корпоративные выпуски с высоким рейтингом имеют более внушительный потенциал для положительной переоценки, чем ОФЗ. То есть инвесторы условно на горизонте 2-3 кварталов могут заработать не только на купонах, но и на росте цены бондов.

Привлекательность российских облигаций отчасти способствует и более сильной динамике рубля. Реальные процентные ставки остаются на очень высоком уровне. Ключевая ставка ЦБ РФ на 3% выше, чем текущая инфляция. На оставшихся до конца года двух заседаниях Банка России не исключено ее снижение до 6,75%.

Падение инфляции естественно позитивно и для рынка акций, однако он традиционно закладывает этот фактор в течение более длительного периода, реагируя в первую очередь на актуальный внешний фон. Причем положительный эффект для акций российских компаний идет сразу в трех направлениях: снижение ставок приводит к переоценке справедливых фундаментальных значений бумаг (особенно с высокими дивидендами), увеличению спроса со стороны потребителей, снижению стоимости обслуживания долга для организаций.

Так что если локально российский рынок и может находиться под давлением слабого внешнего фона, то в среднесрочной перспективе фактор рублевых ставок по-прежнему может оказать ему поддержку, не позволив скатиться в полноценный нисходящий тренд. Сильная область поддержки по индексу МосБиржи находится около 2600-2620 п.

Американский рынок акций завершал предыдущую неделю уверенным ростом по всем ключевым индексам благодаря умеренному росту занятости в сентябре, который принес некоторое облегчение после потока неутешительных экономических данных, захлестнувшего рынки и усилившего опасения, что США приближаются к рецессии.

Согласно отчету Минтруда США, в прошлом месяце число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 136 тыс. (прогноз 145 тыс.). Августовские данные были пересмотрены с +130 до +168 тыс. При этом уровень безработицы упал почти до 50-летнего минимума.

На этой неделе инвесторы могут рассчитывать на возможный позитивный исход стартующих торговых переговоров между США и Китаем (в четверг). Тот факт, что негативные тенденции в мировой экономике перекинулись и на Штаты, может сделать американскую сторону более сговорчивой, увеличивая шансы на заключение соглашения между двумя странами. Тем не менее пока сложно рассчитывать на достижение окончательного компромисса уже в самой ближайшей перспективе.

Цены на нефть на прошлой неделе попытались нащупать локальное дно. Стоимость фьючерсов Brent опускалась к $56-56,5, после чего начался отскок. Более того, если взглянуть на недельный таймфрейм, то мы увидим, что цена достигала нижней границы долгосрочного восходящего тренда (с начала 2016 г.). Она как раз была расположена около $56, так что может оказать поддержку и стать точкой опоры. К тому же пятничная статистика от Baker Hughes указала на то, что уже седьмую неделю подряд снижается количество активных буровых установок в США — позитив для нефтяных котировок.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета за 9 месяцев Сбербанка. Завтра будут последние дни перед закрытием дивидендных реестров в бумагах Полюса, Новатэка и НЛМК. В среду — у Роснефти и ВСМПО-АВИСМА, в четверг — у МТС и АЛРОСА, в пятницу — у Фосагро и ММК. В сумме влияние этих отсечек на индекс МосБиржи будет незначительным, всего около —0,4%. Также в четверг ожидается публикация данных о сентябрьских продажах АЛРОСА и операционных результатах Черкизово.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,48%, нефть Brent в минусе на 0,50%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.