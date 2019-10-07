Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2757,98 п. до 2692,55 п., а индекс РТС с 1347,72 п. до 1311,65 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0942 до $1,0978. Пара USD-RUB упала с 64,70 до 64,62, а EUR-RUB повысилась с 70,75 до 70,95. Нефть Brent подешевела с $61,91 до $58,37 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2961,79 п. до 2952,01 п.

Статистика портится повсеместно. В США она всё ещё говорит о росте деловой активности, но признаки замедления уже просматриваются. Представители ФРС намекают на то, что далеко не всё в их руках, поскольку текущее воздействие на американскую экономику происходит через торговую политику Белого дома. Сам же Белый дом продолжает развёртывать торговое противостояние. На минувшей неделе были приняты импортные пошлины против европейских самолётов и других товаров на $7,5 млрд. В России продолжает замедляться инфляция, а ЦБ РФ намекает на дальнейшее снижение ставки. Рубль противостоит внешнему негативу благодаря своей высокой доходности и строгой бюджетной политике, которая привела к ситуации отрицательного долга РФ. Впереди новая неделя, на которой стартуют переговоры США и КНР по торговым вопросам. Пока надежды остаются скромными, но всё же нельзя полностью от них отказаться. Если Вашингтон и Пекин найдут в себе силы для компромисса, то для рынков может наступить время подъёма на ожиданиях улучшения в мировой торговле и экономике.

Китай продолжит отдыхать в понедельник, а Гонконг отметит праздник двойной девятки. Германия сообщит о ситуации с производственными заказами в августе. В еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов Sentix за октябрь. В России Сбербанк отчитается по РСБУ за сентябрь, а также за период с января по сентябрь.

Япония во вторник опубликует данные по расходам домохозяйств и оплате труда. В Китае начнёт работать рынок, а также выйдет PMI в сфере услуг от Caixin. Далее германская статистика по промышленному производству за август. В США выйдут данные по ценам производителей. Ожидается, что индекс PPI сохранит темпы роста на уровне 1,8%, а Core PPI на уровне 2,3%. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России последний день торговли «НОВАТЭК» с дивидендами 14,23 руб. на акцию, а также «Полюс» с 162,98 руб. на акцию и «НЛМК» с 3,68 руб. на акцию.

Япония сообщит в среду предварительную статистику по машиностроительным заказам в сентябре. Европейский календарь на этот день пуст. Вечером в США появится статистика по товарным запасам и выйдет отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день публикация протоколов ФРС. В России последний день торговли акций «Роснефти» с дивидендами 15,34 руб. на акцию, а также «ВСМПО-Ависма» с 884,6 руб. на акцию.

Япония в четверг опубликует окончательную оценку машиностроительных заказов за август. В Австралии выйдет пакет статистики по ипотечному кредитованию и рынку недвижимости. Германия опубликует данные по экспорту и импорту. Ожидается, что за август экспорт сократился на 1,2%. Великобритания сообщит о ситуации в строительстве. Кроме того, выйдет британская статистика по промышленному производству и торговому балансу. OPEC выпустит ежемесячный доклад по рынку нефти. Вечером традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Кроме того, выйдет отчёт по инфляции. Ожидается, что CPI ускорит рост до 1,8% в сентябре, а Core CPI останется на уровне 2,4%. Вечером выступит президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. В России последний день торговли «МТС» с дивидендами 8,68 руб на акцию, а также «АЛРОСА» с 3,84 руб на акцию.

Ночью в пятницу выступает президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер. Днём состоится министерская встреча OPEC+. Далее выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. В Канаде появится статистика по рынку труда. Вечером выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым, которые, к слову говоря, сокращаются уже семь недель подряд. Закроет день выступление президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена. В России последний день торговли «ММК» с дивидендами 0,69 руб на акцию, а также «ФосАгро» с 54 руб на акцию.

Торги в Азии отражали повышенную осторожность инвесторов перед стартом переговоров США и КНР. Рынки в Гонконге и Китае закрыты по случаю национальных праздников. Одним из признаков осторожности является то, что японская иена укрепилась до 106,8 за доллар, хотя ещё неделю назад доллар стоил около 108,4 иен. Из утренней статистики можно отметить падение индекса опережающих экономических индикаторов Японии за август на 2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21371,64 п. (-0.18%), S&P/ASX 200 — 6563,60 п. (+0.71%), KOSPI — 2020,62 п. (-0.00%).

Буровая активность в США снижается уже семь недель подряд. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 3 штуки до 710 единиц. В Северном море проводятся профилактические работы на месторождении Buzzard. В Ливии NOC объявила о приостановке добычи на месторождении Faregh для проведения профилактических работ. Однако всего этого оказалось мало, чтобы компенсировать негативные ожидания дальнейшего замедления глобальной экономики, поэтому нефть встречает новую неделю в небольшом минусе. На прошедшей неделе резервы SPDR Gold Trust незначительно выросли с 922,88 тонн до923,76 тонн. Впрочем, золото может занести себе в актив возвращение выше отметки $1500 за тройскую унцию на фоне слабой производственной статистики от Китая до США, что предполагает дальнейшее смягчение денежной политики центральными банками. К 9:00 мск Brent — $58,31 (-0,10%), WTI — $52,82 (+0,02%), Золото — $1510,6 (-0,15%), Медь — $5643,85 (-0,10%), Никель — $17785 (-0,03%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 98,84 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,53%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,098 (+0,04%), GPB-USD — $1,232 (-0,12%), USD-JPY – 106,88 (+0,0%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки ждут начала переговоров США и КНР, а до этого будут предпочитать консолидацию. Ключевой статистики на текущей неделе немного, поэтому её влияние на динамику будет не столь сильным как на прошлой неделе. Ближайшие дни должны показать степень готовности Вашингтона и Пекина к взаимным уступкам на торговых переговорах. Относительно нейтральный внешний фон позволит отечественному рынку перевести дух в рамках локальной консолидации.