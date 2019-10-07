Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после небольшого повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли немного ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов примерно на 1,4%. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные о росте занятости в несельскохозяйственном секторе США в сентябре на 136 тыс (ожидалось +145 тыс) и пересмотр показателя за август в сторону повышения. Уровень безработицы при этом упал до 3,5%, почти 50-летнего минимума. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении оценил состояние экономики США как хорошее, вопреки наличию рисков. В результате вероятность еще одного снижения процентных ставок ФРС на заседании в октябре несколько уменьшилась.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. Инвесторы нервничают в преддверии возобновления торговых переговоров на этой неделе и признаков нежелания КНР идти на уступки США.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,86% вслед за американскими биржами.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, к концу сессии не смог устоять в плюсе и потерял около 0,2%. Биржи Китая последний день закрыты в связи с национальным праздником.

Нефтяные фьючерсы утром изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, после умеренного повышения в пятницу. Отчет Baker Hughes показал падение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 3 единицы, до 710 единиц, что добавляет рынкам оптимизма наряду с улучшением настроений на зарубежных фондовых площадках. На этой неделе особенный интерес для инвесторов может представлять ежемесячный отчет ОПЕК. Поддержку котировкам оказывают достигнутые на прошлой неделе минимумы с августа (56,18 долл по Brent и 50,99 долл по WTI).

Основные события недели: возобновление торговых переговоров США и Китая, индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, промышленное производство Германии и Великобритании, индекс цен производителей США, сальдо торгового баланса Германии и Великобритании, протоколы заседания ФРС, индекс потребительских цен США, окончательный индекс потребительских цен Германии, экспортные и импортные цены США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, ежемесячный отчет ОПЕК.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы без единой динамики, а рублевый индикатор при этом не устоял выше психологически важной отметки 2700 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 2680 пунктов, а сопротивлением – 2720 пунктов. Индекс при этом обладает потенциалом падения в район 2610 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Рубль в пятницу продолжил укрепление против доллара и евро. Пара доллар/рубль скорректировалась к 64,65 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой сменило бы краткосрочный тренд на нисходящий и открыло дорогу к минимуму сентября (63,61 руб). При обратном сценарии доллар может вновь пытаться закрепиться выше 65 руб. Пара евро/рубль остановила снижение у поддержки 70,95 руб, у которой расположен аналогичный технический индикатор, также оказавшись на грани слома краткосрочного тренда. Важные технические значения в понедельник могут способствовать понижательной коррекции рубля.

Утром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус ввиду отсутствия драйверов для роста и некоторого ухудшения настроений на мировых биржах. День ожидается спокойным на события, в то время как в целом на неделе во второй ее половине (10-11 октября) все внимание будет приковано на торговые переговоры США и Китая. Биржи РФ обладают потенциалом краткосрочного падения и в ближайшие дни будут ощущать дополнительное давление со стороны дивидендных отсечек, которые пройдут, в частности, по Роснефти, Полюсу, Новатэку, НЛМК и ряду других компаний.