Российский рынок акций мало изменится на нейтральном внешнем фоне, рубль снизится на фоне роста доллара на международном валютном рынке форекс.

Участники торгов продолжат следить за риторикой представителей США и Китая в ходе подготовки к очередному раунду переговоров по торговым спорам.

ИНДЕКСЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки ждут начала переговоров США и КНР, а до этого будут предпочитать консолидацию. Ключевой статистики на текущей неделе немного, поэтому её влияние на динамику будет не столь сильным как на прошлой неделе. Ближайшие дни должны показать степень готовности Вашингтона и Пекина к взаимным уступкам на торговых переговорах", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

Относительно нейтральный внешний фон позволит отечественному рынку перевести дух в рамках локальной консолидации, добавляет он.

В краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС, отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике доходности суверенных облигаций, отдают предпочтение "защитным" активам из-за неопределенности, связанной, в том числе, с торговыми переговорами между США и КНР – как сообщается, китайская сторона предупредила о сужении круга вопросов, которые могут подлежать обсуждению на переговорах, указывает он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США на фоне усиления неопределенности в отношении переговорного процесса между США и КНР, полагает Старцев.

"Сегодня рубль будет находиться под влиянием развития отношений между США и Китаем. Так утром стало известно, что Китай выдвинул требования снять с обсуждения вопросы реформирования промышленной политики и правительственных субсидий, которые являются одними из ключевых для США", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 64,35-65,15 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные индексы США выросли по итогам пятницы на 1,4% на фоне положительных статданных по безработице в стране. Основные европейские фондовые биржи закрылись в пятницу солидной прибавкой стоимости после публикации данных о рекордно низкой безработице в США, которые ослабили опасения инвесторов относительно замедления темпов роста мировой экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,34-0,38%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: южнокорейский KOSPI повышался на 0,07%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,75%, при этом японский Nikkei 225 снизился на 0,17%.

Стоимость нефти растет на 0,07% — до 58,41 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,05% — 1,0973 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно в пятницу, рост индекса РТС поддержал укрепляющийся рубль. При этом индекс Мосбиржи продолжил негативную динамику предыдущих двух сессий, несмотря на рост цен на нефть и позитив на внешних площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,55% — до 2692,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1311,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 51 копейку – до 64,62 рубля, евро — на 45 копеек, до 70,95 рубля, следует из данных Московской биржи.