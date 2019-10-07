В пятницу Росстат официально подтвердил, что инфляция в России достигла нижней границы прогнозного интервала Банка России на конец года (4.0-4.5%). В сентябре прирост индекса потребительских цен замедлился до 4.0% г/г. Несмотря на то, что это значение не является сюрпризом, так как определялось недельными данными, досрочное достижение целевого уровня Банка России поднимает вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки в ближайшее время.

В первую очередь, мы хотели бы подчеркнуть, что замедление роста цен наблюдается во всех крупных товарных группах и не обусловлено действием одноразовых факторов. Прирост цен на продовольственные товары замедлился с 4.3% г/г до 4.0% г/г, цены на товары длительного пользования – с 3.5% г/г до 3.4% г/г, а на услуги – с 4.4% г/г до 4.0% г/г. Базовая инфляция также достигла целевого уровня (4.0% г/г).

В этих условиях, у Банка России возникает выбор между снижением ставки в октябре или декабре. Базовый прогноз регулятора по инфляции реализовался раньше ожиданий, создавая прочный фундамент для более раннего снижения ставки. О появившемся «определённом пространстве для дальнейшего снижения» также в пятницу заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. При этом мы видим сохраняющиеся ограничения на стороне внешних рисков (геополитика и нефтяной рынок), а также медленно снижающихся инфляционных ожиданий населения. Тем не менее, мы склоняемся к раннему снижению ставки (25 октября), если недельные данные по инфляции в следующие две недели продолжат подтверждать устойчивый замедляющийся тренд.