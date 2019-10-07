В пятницу ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ выросли. Доходность 10- летних ОФЗ снизилась до 6,93% (-8 б.п.) после почти месячной проторговки бокового диапазона 7,0 – 7,02% годовых.

Оптимизм инвесторов усилило выступление Ксении Юдаевой в Совете Федерации, которая отметила снижение инфляционных рисков и наличие пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки. В сентябре инфляция замедлилась до 4,0%.

Минэкономразвития в пятницу обновило прогноз по инфляции, ожидая замедления темпов роста потребительских цен в октябре до 3,7 – 3,8% г/г, а в декабре – до 3,2%. В 2020 г. МИНЭК прогнозирует инфляцию около 3%. При такой инфляции и снижении ставок мировыми центробанками у российского регулятора, по нашим оценкам, есть пространство для снижения ключевой ставки в диапазон 6,0 – 6,5% (минус 50 – 100 б.п. от текущего уровня).

Спрос на ОФЗ в пятницу также оживили ожидания более сильного снижения ставок на глобальных рынках и снижение доходности евробондов на фоне слабой статистики из США.

В пятницу ЦБ Индии пятый раз в этом году снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 5,15% (-135 б.п. с начала года), что на 1,9 п.п. выше текущей инфляции. Вместе с монетарными стимулами Индия стимулирует рост экономики бюджетно-фискальной политикой (снижением налогов). На прошлой неделе также Банк Австралии снизил ставку 0,75% при инфляции 1,6%.

Новые рублёвые облигации корпоративных эмитентов продолжают пользоваться спросом инвесторов. В пятницу Полюс (Ва1/ВВ/ВВ) закрыл книгу заявок инвесторов на бонды объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% годовых на 5 лет. Доходность выпуска (7,53%) предполагает премию к суверенной кривой в размере 80 б.п.

По мере приближения заседания Банка России (25 октября) ожидаем активизации покупок ОФЗ. Цель по снижению доходности 10-летних ОФЗ до 6,75% может быть реализована в октябре при снижении ключевой ставки.