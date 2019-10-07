Текущая неделя на глобальных площадках начинается умеренным ослаблением аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на S&P500 и NASDAQ теряют около 0.5%, а цены на золото прибавляют 0.1% в ходе утренних торгов. Доллар США восстанавливает часть потерянных позиций в рамках прошедшей недели, что было связано со слабой статистикой по экономической активности в Штатах.

Отметим, что в пятницу были опубликованы данные по рынку труда в США, которые указали на то, что, хотя количество новых созданных мест в американской экономике в сентябре оказалось незначительно хуже ожиданий (136 тыс. vs 145 тыс.), в экономике по-прежнему создается достаточное количество рабочих мест.

Тем не менее, риски дальнейшего ухудшения настроений на глобальных площадках по-прежнему остаются высокими. Ключевым фактором, который способен стать поводов для распродаж на финансовых рынках в рамках предстоящей недели, станут торговые переговоры между США и КНР, запланированные на 10-11 октября. В утренние часы стало известно, что Китай сузил круг торговых вопросов в преддверии предстоящих переговоров и не планирует обсуждать вопросы по реформированию своей промышленной политики и правительственных субсидий. Мы неоднократно отмечали, что риски очередной эскалации торговой войны в начале октября являются повышенными, поэтому перспективы рисковых активов на предстоящей неделе не выглядят оптимистично.

Фактором, который может ограничить негативные настроения на глобальных площадках, выступят ожидания снижения ставки ФРС в конце октября. вероятность такого снижения, исходя из фьючерсов, составляет около 80%.

Российский валютный рынок

Российская валюта начинает неделю на достаточно комфортных уровнях — ниже 65 в паре с долларом США и вблизи 71 в паре с евро. На прошлой неделе рубль получал поддержку на forex-рынке вместе с остальными валютами развивающихся стран в условиях ослабления американской валюты после выхода слабых данных по экономической активности в Штатах.

Тем не менее, в рамках предстоящей недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Ключевым фактором, который способен оказать давление на российскую валюту, станет 13 раунд торговых переговоров между США и КНР.

Мы сохраняем свой взгляд на то, что риски очередной эскалации торговой войны являются повышенными, а тематика противоречий в отношениях между США и КНР может выходить за рамки торговли.

Помимо торговой войны между США и Китаем неопределенность увеличивают торговые споры между США и ЕС, внутренняя политическая напряженность в Штатах, а также продолжающиеся протесты в Гонконге. На этом фоне спрос на защитные активы, вероятно, останется повышенным, а аппетит к рисковым активам – ограниченным.