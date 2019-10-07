На наш взгляд, в акциях нефтегазового сектора наблюдаются радикальные изменения: движения отдельных бумаг настолько сильно расходятся и обусловлены столь разными факторами, что выражение «динамика сектора» уже теряет смысл, а фундаментальные отраслевые факторы утрачивают определяющее значение. В этих условиях мы предлагаем обратить внимание на показатели дивидендной доходности по отдельным акциям. Мы понижаем рекомендацию с Покупать до Держать по привилегированным акциям Сургутнефтегаза, показавшим опережающий рост, и одновременно повышаем рейтинг обыкновенных бумаг Татнефти, которые отстали от аналогов в последнее время. Мы по-прежнему весьма осторожно оцениваем перспективы сектора в целом.

Сектор утрачивает репрезентативную роль с точки зрения динамики составляющих его бумаг. В последнее десятилетие мы придерживались мнения, что наиболее надежный способ инвестирования в российские нефть и газ – это делать ставку на сектор в целом. Отдельные акции могли показывать кратковременную волатильность, однако, как мы считали, рыночные оценки в общем были обусловлены фундаментальными факторами, которые и служили основанием для принятия инвестиционных решений. Мы полагали, что лучшей услугой для клиентов была систематизация отраслевых тенденций, в значительной мере объясняющих и предсказывающих движение отдельных акций. Однако, на наш взгляд, теперь эти «комфортные» концепции теряют актуальность, и фундаментальные показатели сектора больше не определяют изменение котировок.