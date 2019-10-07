Волна падения от 2847 п. развернула краткосрочный up-тренд от 2615 п., сформировав локальный «медвежий» тренд. В среднесрочном плане котировки остаются в размашистом диапазоне 2615-2850 п.

Трендовые индикаторы указывают на преобладание «медведей», а осцилляторы — на перепроданность рынка. Все это логично в условиях снижения в нижней половине условного флэта (2615-2850 п.). На мой взгляд, нет существенных технических преград для тестирования зоны поддержки 2615-2640 п. Затем уже возможен из вариантов:

— отскок наверх и продолжение широкого боковика (лонг);

— пробой вниз 2615 п., что активизирует фигуру «двойная вершина» с потенциалом снижения вплоть до 2400 п.

Спекулянты с высокой толерантностью к риску могут рассмотреть альтернативную точку продажи фьючерса на индекс — наклонное основание фигуры с текущим значением 2670 п. Однако нужно учитывать, что среднесрочные перспективы пока далеки от негативных.

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Индекс замедляет рост, но остается в пределах долгосрочного восходящего тренда (красные границы). Осцилляторы отражают нейтральные настроения, но по стохастику сложилась крутая «медвежья» дивергенция (розовый пунктир) – негативный фактор.

Позитивный сценарий предполагает продолжение долгосрочного восходящего тренда с последующим обновлением исторического максимума. Но это не обязательно случится в ближайшее время. Допускаются коррекции не ниже 2615 п., иначе активизируется паттерн «двойная вершина». Соответственно, негативный сценарий рассматриваем в случае пробоя вниз 2615 п. Тогда вероятно начало коррекционной фазы рынка.

Уровни поддержки: 2640 / 2615 / 2600 / 2550

Уровни сопротивления: 2700 / 2740 / 2790 / 2850



