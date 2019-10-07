Бюджетный канал остается нетто-поставщиком рублевой ликвидности. За прошедшую неделю показатель профицита ликвидности в банковском секторе (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ) увеличился на 559 млрд руб. — до 3,4 трлн руб. Увеличение показателя выражалось в размещении банками свободной ликвидности на депозитах в ЦБ. Отметим, что еще в конце сентября одновременно с уплатой последних налогов наблюдался встречный приток ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу, кроме того в первую неделю октября бюджет также оставался нетто-поставщиком ликвидности. Поступившие средства банки разместили на аукционных депозитах в ЦБ.

Ставки МБК остаются вблизи ключевой ставки ЦБ. Ставки МБК к середине прошлой неделе немного подросли из-за того, что регулятор помимо недельных депозитов также проводил дополнительные операции «тонкой настройки». Однако, как только средства вернулись в систему (операции проводились сроком на один день), ставки сразу же двинулись вниз и в целом остаются близко к ключевой ставке ЦБ.

К окончанию периода усреднения на корсчетах сформировался избыток ликвидности. Завтра завершается очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ, однако банки располагают необходимым объемом ликвидности на корсчетах и даже имеют определенный избыток средств. Последний фактор подтверждается тем, что новую неделю ЦБ начал с проведения депозитных операций «тонкой настройки» (с лимитом в 400 млрд руб.). Отметим, что регулятор проводит такие операции уже второй раз с начала октября, при этом более одного раза за месяц ЦБ в последний раз проводил дополнительные депозитные операции лишь в июле. В целом мы по-прежнему ожидаем сохранения благоприятных условий на денежном рынке, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине октября.

Банки чуть сократили валютную задолженность перед казначейством. В прошлую среду банки вернули по депозитам Федеральному казначейству 600 млн долл. Одновременно на новом аукционе казначейство предлагало 1,5 млрд долл.., однако лишь один участник привлек 500 млн долл. Таким образом, общая задолженность сектора сократилась за неделю на 100 млн и составила 1 млрд долл. На текущей неделе банкам предстоит погашение 500 млн долл., одновременно казначейство вновь проведет аукцион с лимитом на 1,5 млрд долл.