Фондовые индексы США завершили торги 4 октября в плюсе, так как вышедший отчет рынку труда уменьшил опасения относительно приближающейся рецессии. Безработица опустилась до минимума за 50 лет на уровне 3,5%. В то же время темпы роста найма оказались чуть хуже ожиданий, что усиливает вероятность очередного понижения процентных ставок.

S&P500 на этом фоне повысился на 1,42%, до 2952 пунктов. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись на положительной территории. Наибольшим ростом отметились финансы и технологии.

Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно в преддверии запланированных на конец недели торговых переговоров Китая и США. По информации Bloomberg, китайские чиновники сузили круг вынесенных на обсуждение вопросов. Это может означать нежелание соглашаться на широкую торговую сделку. В частности, госсубсидии и обязательства по реформированию промышленной политики Китая могут быть исключены из повестки встречи. Таким образом, шансов на прорывные договоренности все меньше, что негативно сказывается на настроениях инвесторов. В США в связи с появлением второго информатора по вопросу о беседе Трампа с украинским президентом сохраняется риск импичмента.

Японский Nikkei торгуется в слабом минусе, испытывая дополнительное давление в связи с укреплением иены. На китайский площадках последний выходной день, связанный с 70-летием КНР. При этом усиление протестов в Гонконге заставило власти впервые за 50 лет запретить демонстрантам носить маски. Европейские площадки демонстрируют умеренное снижение на фоне растущей угрозы выхода Великобритании из ЕС до 31 октября без соглашения.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских долговых бумаг США опустилась ниже 1,52%. Золото торгуется в нуле, чуть выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается под отметкой $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня невысокий. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 вновь опустится ниже 2950 пунктов.

Примечательной макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по-прежнему не предвещает ралли в S&P500. Объемы торгов пятницы, несмотря на впечатляющий подъем индекса на 1,4%, оказались ниже среднего, что не способствует уверенному восстановлению. Проход выше 50-дневной может оказаться непродолжительным. Для того чтобы индекс получил хорошие шансы на рост, нужно дождаться улучшения ситуации с индексами RSI и MACD, которые остаются под давлением. Наш прогноз по S&P500 на среднесрочную перспективу: диапазон 2825-3025 пунктов.