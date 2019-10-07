Пятницу все ждали с большим опасением, поскольку выходили данные по уровню безработицы и количеству официально оплачиваемых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах. Если первое не вызывало ни у кого беспокойства, то вот от второго ждали чего угодно — слишком уж часто аналитики в вопросах занятости ошибаются как в большую, так и в меньшую сторону. К величайшему счастью можно сказать, что пронесло. Данные по изменению количества рабочих мест лиц, проходящих по зарплатным ведомостям, хоть и снизилось, но все же не столь значительно (114 тысяч вместо прогноза в 133 тысячи), чтобы можно было начать паниковать. А уровень безработицы в 3,5% так вообще должен был всех обрадовать, так как это самый низкий уровень за последние 50 лет. Так что по итогам прошедшей недели можно констатировать, что прогнозные показатели (в первую очередь PMI) уже начали демонстрировать неуверенность в развитии американской экономики, но по факту, пока американский бизнес чувствует себя очень даже неплохо. А вот как на самом деле идут дела, мы начнем узнавать со следующей недели, когда стартует очередной сезон отчетности.

Что же касается итогов недели, то несмотря на всплеск волатильности и панических настроений, который мы наблюдали в первой ее половине, последние 2 дня прошли на удивление позитивно и позволили во многом отыграть большинство потерь. Более того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ по итогам недели даже подрос чуть более чем на 0,5% благодаря прежде всего достаточно сильному спросу на акции компаний полупроводникового сегмента во главе с Micron Technology (MU, +2,51%).

Вообще, если посмотреть итоги недели в отраслевом разрезе, то станет понятно, что падение произошло в основном за счет продаж акции в 3 секторах — сырьевом, промышленном и финансовом. Здесь средняя просадка по акциям составила от —2,8% (нефтянка) до —1,6 (финансовый сектор). И в обоих случаях столь печальное состояние дел вполне объяснимо — акции нефтяных компаний утянула за собой вниз сама нефть, которая подешевела за неделю более чем на 5%. А финансовый сектор «колбасило», в основном, из-за развернувшейся на прошедшей неделе демпинговой войны американских брокеров, некоторые из которых объявили о снижении комиссий по обслуживанию клиентов вплоть до нулевых отметок.

Ожидания рынка 7 октября

Пятничный оптимизм достаточно быстро угас. Впрочем, никто и не надеялся на то, что исключительно благодаря хорошей отчетности по безработице ситуация в корне изменится. Ну а дурные вести не заставили себя долго ждать. Несмотря на то что Китай еще продолжает праздновать (сегодня последний день!), оттуда уже пошли первые неприятные новости. Как сообщили «конфиденциальные источники», вице-премьер КНР и главный по «экономическим тарелочкам» Лю Хэ приедет в Вашингтон на переговоры 10-11 октября, но не привезет с собой всеобъемлющего проекта торгового договора. В очередной раз подтверждается версия, что китайцам этот договор и не нужен. По крайней мере, на американских условиях.

И, конечно же, эта информация тут же испортила погоду на фондовом рынке. Фьючерсы на основные американские индексы стоят в минусе и теряют порядка 0,5%. И пока не видно, что же может сегодня взбодрить инвесторов.

Но вообще-то, если взглянуть в целом на текущую неделю, то инвесторы все же скорее всего постараются занять выжидательную позицию и дотянуть, сильно не отклоняясь от текущих уровней, до двух главных событий по крайней мере этого месяца — вышеупомянутой уже встречи в Вашингтоне делегаций США и Китая, а также старта нового сезона отчетности. И хотя последний официально начнется на следующей неделе, когда выйдут данные от крупнейших банков, но и на этой появятся «первые ласточки» в виде отчетности одного из ведущих мировых авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Airlines (DAL). Отчетность последней появится в четверг до начала торгов.

Поэтому наиболее интересными на этой неделе будут четверг и пятница. Однако еще раньше, в среду в 21-00 мск, будут опубликованы «минутки» — Протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США, которое состоялось 17-18 сентября. И как обычно, «минутки» вызывают повышенный интерес участников рынка, который чаще всего сопровождается всплеском волатильности. Впрочем, эти Протоколы вряд ли смогут хоть как-то принципиально изменить поведение участников рынка.

Что же касается дня сегодняшнего, то несмотря на умеренный негатив, царящий сегодня по итогам первой половины дня, ожидать его развития все же не приходится. Вполне вероятно даже обратная картина, когда после возможно негативного открытия рынка будут попытки вытащить индексы к нулевым отметкам, которые впрочем, также скорее всего будут не особо успешными.

И поэтому плюс-минус ноль — это будет вполне закономерный результат для сегодняшнего дня.