Сохраняем оптимизм в отношении золота: все плюсы "в одном флаконе"
Мы не видим причин для оспаривания консенсус-оптимистичного взгляда на золото, поскольку макроэкономическая и геополитическая обстановка идеально располагают к инвестициям в данный защитный металл, который выигрывает от более низких процентных ставок. Мы повышаем наш прогноз цены на 2020П с $1 400 до $1 600/унц.
• Опасения, вызванные риском глобальной рецессии и растущей волатильностью на рынках продолжат стимулировать инвестиционный спрос.
• ФРС будет и впредь нацелена на смягчение ДКП, независимо от исхода торговых войн между Китаем и США (основной риск для цен на золото).
• Центральные банки обладают огромным потенциалом спроса – только 4% международных резервов топ-десяти стран хранятся в золоте.
Обновление по российским производителям золота: PLZL, POLY, HGM, POG
Мы учли более высокие прогнозы цен на золото, а также финансовые и операционные результаты за 1П19 в моделях Полюса и Полиметалла. Мы не имеем официального покрытия компаний Highland Gold и Petropavlovsk.
• Полюс Золото. Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по компании и повышаем целевую цену до $70/GDR. Полюс по-прежнему привлекателен по мультипликатору 7.6x 2020П EV/EBITDA против 7.7x у крупных компаний.
• Полиметалл. Мы повышаем целевую цену до 1 238 пенсов/акция и сохраняем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО. POLY торгуется наравне с золотодобывающими компаниями средней капитализации, что ограничивает его потенциал роста.
• HGM/POG. Мы видим потенциал дальнейшего повышения рейтингов Petropavlovsk. Оценка Highland представляется нам справедливой.
Наиболее привлекательные мировые производители золота: NEM, ANG, BTG
Мы представляем матрицу для анализа затрат, долговой нагрузки, оценки, роста и динамики 26 мировых производителей золота, чтобы определить топ-3 бумаг, которые лучше всего подходят для корзины акций, ориентированной на инвестиции в золото.
• Newmont Goldcorp: Общие денежные затраты (TCC) в размере $759/унц. и чистая долговая нагрузка в 1.5x обеспечивают высокую чувствительность к движениям золота. Торгуется с дисконтом в 7.1%, акции отстали от сектора.
• AngloGold Ashanti: акции торгуются с дисконтом в 36.3%. Продажа активов может стать катализатором роста. TCC в размере $792/унц. и чистая долговая нагрузка в 1.2x обеспечивают высокую чувствительность к движениям золота.
• B2Gold: популярный на рынке производитель средней капитализации, который отстал от аналогов и торгуется с дисконтом 11.3% к мировым золотодобывающим компаниям средней капитализации.
Способы инвестирования в золото: слитки, ETF, акции, долг и фьючерсы
Мы изучили плюсы и минусы различных методов инвестирования в золото, сравнили историческую динамику золота и крупных/молодых золотодобывающих компаний.
• Золотые ETF являются нашей предпочтительной долгосрочной инвестицией. Цена на золото заметно обогнала ETF золотодобывающих компаний с 2006г.
• ETF золотодобывающих компаний после падения цены на золото в 2013 году вели себя как “золото с плечом”. Мы считаем, что более предпочтительной является покупка акций наиболее привлекательных компаний.
• Золотой ETF с тройным плечом и фьючерсы больше подходят для краткосрочных спекулятивных сделок.
Золото и другие драгоценные металлы: серебро, платина и палладий
Все они – драгоценные металлы, но факторы, определяющие спрос на них, существенно различаются.
• Инвестиционный спрос составляет почти 40% для золота по сравнению с менее чем 20% для серебра и менее 5% для платины. Золото лучше всего подходит в качестве защитного актива.
• Спрос со стороны ювелирной отрасли также самый высокий для золота (почти 50%). Он очень эластичен и отрицательно зависит от ухудшающейся макроэкономической ситуации.
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