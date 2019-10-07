Сбербанк представил финансовый отчет за 9 мес. 2019 года по РСБУ. Чистая прибыль банка выросла на 8,6% г/г — до 665,4 млрд руб. отчасти за счет увеличения кредитования населения на 13,4% г/г. Тем не менее в разрезе по месяцам наблюдается негативная динамика: чистая прибыль по сравнению с месяцем ранее падает уже 2 месяц подряд, а в годовом выражении в сентябре были зафиксированы нулевые темпы роста – банк заработал 72,1 млрд руб., как и в аналогичном месяце годом ранее. Нулевые темпы роста чистой прибыли наблюдались впервые за 4 года.

За прошедшие 12 месяцев Сбербанк заработал 863,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Для достижения поставленной цели по чистой прибыли в размере 1 трлн руб. к концу 2020 года Сбербанку необходимо ускорить темпы роста показателя не менее чем до 10%. В настоящее время ЦБ РФ смягчает монетарную политику, что оказывает давление на финансовые показатели банков, поскольку уменьшает спред между ставками по кредитам и депозитам. В связи с этим цель в 1 трлн руб. к концу 2020 года пока что выглядит достаточно амбициозной.

Несмотря на замедление темпов роста финансовых показателей Сбербанка, его акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе. Дивидендная доходность привилегированных акций банка в текущих котировках может превысить 10% по итогам 2019 года. Учитывая то, что ЦБ РФ, вероятно, опустит ключевую ставку ниже 7% до лета 2020 года, стоимость акций с высокой дивидендной доходностью будет расти. Таким образом, к лету 2020 года цена привилегированных акций Сбербанка может вновь достигнуть 220 руб. за акцию.