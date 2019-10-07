Главной новостью прошедшей недели можно назвать упавший до 10-летнего минимума индекс Manufacturing PMI, рассчитываемый Institute of Supply Management (ISM). Этот индекс показывает настроения у менеджеров по закупкам в крупнейших промышленных компаниях США. Если он падает ниже 50, то это означает, что большинство менеджеров ждет ухудшения экономической активности. Считается, что продолжительное пребывание этого индекса ниже 50 приводит к рецессии. По итогам сентября значение ISM Manufacturing PMI составило 47,8, а последний раз так низко он был в 2009 году. Несмотря на это, мы считаем, что только на основании этого делать предположение о скорой рецессии и о падении рынка акций не стоит.

Говорить о рецессии, как минимум, преждевременно:

1) Manufacturing PMI отражает настроения менеджеров в производственном секторе, тогда как американская экономика все более становится сервисно-ориентированной. Аналогичный индекс для сервисных компаний держится выше 50.

2) ISM опрашивает в основном крупный бизнес, где на настроения менеджеров влияет поведение акций их компаний. Так что на самом деле не PMI является опережающим индикатором для рынка акций, а наоборот.

3) Очень сильное влияние на опрос ISM имеют менеджеры компаний в энергетическом секторе. Соответственно при падении цен на нефть Manufacturing PMI тоже будет снижаться при прочих равных. Так было, например, в 2015-2016 годах.

4) Поскольку в опросе ISM представлены в основном крупные компании, которые ведут бизнес по всему миру, то ухудшение экономической активности в Европе приводит к падению PMI в США просто из-за того, что менеджеры не могут (или не хотят) отделять европейские операции от американских. По этой причине ISM PMI был очень слаб в 2012 году, когда Европа скатилась в рецессию, и на удивление высок в 2017 году, когда европейский PMI тоже показывал уверенный рост экономики. При этом темпы роста американской экономики как в 2012, так и в 2017 были на уровне 2%. Ну а текущее значение Manufacturing PMI для еврозоны составляет 45,7, и это минимум с 2012 года.

Мы рекомендуем смотреть на «конкурирующий» индекс PMI от агентства IHS Markit. Manufacturing PMI от Markit отличается тем, что в нем участвуют в основном непубличные компании среднего размера, ведущие бизнес в США. Таким образом к нему не применимы пункты 2, 3 и 4 из нашего списка причин. По этой причине Markit PMI менее волатильный и не падал ниже 50 в 2012 и 2016 годах. Удержался он выше 50 и сейчас. Более того, он вырос по сравнению с августовским значением: с 50,3 до 51,1.

Ждать падения рынка акций тоже не стоит.

Если не считать 2019 год, то за последние 50 лет было 13 случаев, когда PMI падал ниже 48. В 12 из них рынок акций вырастал в следующие 12 месяцев. При этом в среднем рост составлял 16%, что в 2 раза выше нормального роста рынка акций за год (без учета дивидендов). Примечательно, что рынок рос несмотря на продолжающееся падение PMI: в среднем в таких случаях PMI падал до 41 в течении следующих 12 месяцев. Единственный случай, когда рынок акций не вырос после падения PMI ниже 48, пришелся на 2001 год. Однако тогда падение PMI пришлось на окончание цикла повышения процентных ставок. Сейчас же мы уже несколько месяцев живем в условиях постепенно снижающихся процентных ставок, что обеспечивает поддержку экономике.