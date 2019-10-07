Рублевый долговой рынок продолжает выглядеть привлекательным
На прошедшей неделе на первый план вновь вышли опасения о возможной рецессии в американской экономике на фоне публикации слабых статданных. В результате наблюдалось умеренное снижение индексов акций и ставок по гособлигациям США. Доходность 10-летних казначейских гособлигаций закрыла неделю у уровня 1,53%, что на 15 б.п. ниже отметки неделей ранее. Такое движение в гособлигациях США поддержало облигации развивающихся рынков. За неделю индексы CEMBI и CEMBI Russia выросли на 0,5% и 0,1% соответственно.
На рублевом рынке после нескольких недель бокового движения снова наблюдался рост котировок на фоне выхода хороших месячных данных по инфляции: согласно Росстату, рост цен замедлился до 4% год к году (таким образом, показатель инфляции снизился до таргета ЦБ). Кривая ОФЗ опустилась на 7-15 б.п., что отражает рост ожиданий снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 0,2%. Активность на первичном рынке корпоративных облигаций остается умеренно низкой – участники рынка ожидают действий ЦБ на заседании 25 октября.
Для глобальных инвесторов основными волнующими темами остаются денежно-кредитная политика американского центробанка и состояние глобальной экономики. Учитывая приближающееся заседание ФРС США (30 октября), большое значение будет иметь статистика по ключевым экономикам.
Рублевый долговой рынок продолжает выглядеть привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ в этом году.
Валютный рынок
Рубль на прошлой неделе отстал от остальных валют развивающихся рынков: индекс EMCI вырос на 0,7%, рубль не изменился по итогам недели, что, в частности, объяснялось продолжающимся снижением котировок нефти на фоне восстановления добычи Саудовской Аравией. В текущих условиях подтверждаем наш краткосрочный целевой диапазон котировок российской валюты – 64,5-65,5 рубля за доллар.
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