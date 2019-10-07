Слабая статистика по рынку труда в США на прошлой неделе добавила свой вклад ко все более возрастающим опасениям инвесторов относительно замедления темпов роста глобальной экономики. В результате большую часть недели рынок находился под слабым давлением: сокращение рисков частью инвесторов в значительной степени компенсировалось снижением доходностей казначейских облигаций.

Мы ожидаем, что на ближайшем заседании ФРС в октябре регулятор может объявить о дополнительных мерах по поддержке экономики, что оправдает наблюдаемое сейчас снижение базовых долларовых доходностей.

Темпы годовой инфляции в Турции замедлились до 9.2% в сентябре, однако сообщения о возможном начале военной кампании в Сирии оказывали давление на турецкие еврооблигации в течение большей части прошлой недели.

На российском рыке продолжается сезон первичных размещений, которому не особенно мешает ни повышение спроса на защитные активы в мире на фоне слабых данных по США и Европе, ни специфические для развивающихся рынков риски. Доходности по российским еврооблигациям остаются низкими, что провоцирует выход на рынок новых бумаг. На прошлой неделе субординированные 10-летние облигации разместил Совкомбанк, с похожим по структуре выпуском в начале текущей недели выходит на рынок Альфа-Банк.

На прошлой неделе цены рублевых облигаций выросли на фоне выхода хороших данных по инфляции и растущей уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ в обозримом будущем.

Минфин продолжает выполнять программу по заимствованиям, разместив на прошлой неделе 21 млрд рублей выпуска 26228 (погашение в 2030 году), спрос на аукционе составил 45 млрд рублей. Систематически высокий спрос на размещениях вполне может позволить Минфину предложить инвесторам ОФЗ объемом 420 млрд рублей в IV квартале без риска вызвать заметный рост рыночных доходностей.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде сентября 2019 года составила 6,62% против 6,75% во второй. Это также указывает на большой объем рублевой ликвидности в банковской системе, подпитывающей через разные каналы спрос на рублевые облигации.

Инфляция за сентябрь составила –0.2%, 12-месячный показатель снизился до 4%. Мы ожидаем дальнейшего замедления инфляции до уровня 3,5–4% к концу года и еще ниже, примерно на 0,5 п.п., – в начале следующего по причине эффекта базы.

Напомним, что в начале этого года повышение НДС, акциза на бензин и прошлогодней девальвации привело к ускорению роста потребительских цен. Выход этого участка из 12-месячного окна автоматически приведет к резкому снижению показателя годовой инфляции и создаст условия и ожидания активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.